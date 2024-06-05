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　全日本大学野球連盟は5日、7月に開催される「プラハ・ベースボールウィーク2024」（チェコ）、「ハーレム・ベースボールウィーク2024」（オランダ）に出場する侍ジャパン大学日本代表の選考合宿（22日、平塚）に参加する42人を発表した。

　今秋ドラフト1位候補の法大・篠木健太郎投手（4年）、関大・金丸夢斗投手（4年）、西川史礁外野手（4年）らが選ばれたが、明大の宗山塁内野手（4年）はリーグ戦で「上半身のコンディション不良」のため欠場していたこともあり、候補入りしなかった。

　仙台六大学野球連盟からはリーグ屈指の豪腕として知られる東北福祉大の最速164キロ右腕・堀越啓太投手（3年）が初の候補入り。23年12月には茨城県つくば市のトレーニング施設のスピードガンで自己最速を2キロ更新する164キロをマークしたことで知られる。22年12月にも同施設の測定分析機器「ラプソード」で162キロを計測していた。リーグ戦でも常時150キロ台をマークしているだけにジャパン入りが期待される。

　大学ジャパンの監督を務める慶大・堀井哲也監督は「非常に特徴がある。右のスリークォーターからバッターに向かってくるような威圧感がある。印象に残っていますね。良い投手ということで結構評判になっています」と評した。

【投手】

堀越　啓太　東北福祉大学

伊藤　樹　早稲田大学

外丸　東眞　慶應義塾大学

高須　大雅　明治大学

篠木　健太郎　法政大学

小畠　一心　立教大学

市川　祐　日本大学

島田　舜也　東洋大学

米田　天翼　　東海大学

寺西　成騎　日本体育大学

中村　優斗　愛知工業大学

林　翔大　大阪経済大学

渡邉　一生　仙台大学

児玉　悠紀　青山学院大学

渡辺　拓幹　国士舘大学

榮　龍騰　帝京大学

宮原　駿介　東海大学静岡キャンパス

金丸　夢斗　関西大学

野口　練　近畿大学

【捕手】

印出　太一　早稲田大学

小島　大河　明治大学

神里　陸　國學院大学

小出　望那　大阪産業大学

笹原　愛斗　九州共立大学

譽田　貴之　福岡工業大学

【内野手】

繁永　晟　中央大学

勝田　成　近畿大学

立石　正広　創価大学

松下　歩叶　法政大学

柳舘　憲吾　国学院大学

中津　大和　法政大学

松川　玲央　城西大学

庄子　雄大　神奈川大学

浦田　俊輔　九州産業大学

【外野手】

菱田　万尋　　城西国際大学

吉納　翼　早稲田大学

西川　史礁　青山学院大学

飯山　志夢　立正大学

宮崎　海　横浜商科大学

井上　幹太　金沢学院大学

渡部　聖弥　大阪商業大学

岡野　翔海　佛教大学