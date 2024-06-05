大学ジャパン候補が発表 明大・宗山塁は選出されず 6・22から平塚で選考合宿
全日本大学野球連盟は5日、7月に開催される「プラハ・ベースボールウィーク2024」（チェコ）、「ハーレム・ベースボールウィーク2024」（オランダ）に出場する侍ジャパン大学日本代表の選考合宿（22日、平塚）に参加する42人を発表した。
今秋ドラフト1位候補の法大・篠木健太郎投手（4年）、関大・金丸夢斗投手（4年）、西川史礁外野手（4年）らが選ばれたが、明大の宗山塁内野手（4年）はリーグ戦で「上半身のコンディション不良」のため欠場していたこともあり、候補入りしなかった。
【投手】
堀越 啓太 東北福祉大学
伊藤 樹 早稲田大学
外丸 東眞 慶應義塾大学
高須 大雅 明治大学
篠木 健太郎 法政大学
小畠 一心 立教大学
市川 祐 日本大学
島田 舜也 東洋大学
米田 天翼 東海大学
寺西 成騎 日本体育大学
中村 優斗 愛知工業大学
林 翔大 大阪経済大学
渡邉 一生 仙台大学
児玉 悠紀 青山学院大学
渡辺 拓幹 国士舘大学
榮 龍騰 帝京大学
宮原 駿介 東海大学静岡キャンパス
金丸 夢斗 関西大学
野口 練 近畿大学
【捕手】
印出 太一 早稲田大学
小島 大河 明治大学
神里 陸 國學院大学
小出 望那 大阪産業大学
笹原 愛斗 九州共立大学
譽田 貴之 福岡工業大学
【内野手】
繁永 晟 中央大学
勝田 成 近畿大学
立石 正広 創価大学
松下 歩叶 法政大学
柳舘 憲吾 国学院大学
中津 大和 法政大学
松川 玲央 城西大学
庄子 雄大 神奈川大学
浦田 俊輔 九州産業大学
【外野手】
菱田 万尋 城西国際大学
吉納 翼 早稲田大学
西川 史礁 青山学院大学
飯山 志夢 立正大学
宮崎 海 横浜商科大学
井上 幹太 金沢学院大学
渡部 聖弥 大阪商業大学
岡野 翔海 佛教大学