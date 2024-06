【Summer Game Fest 2024】6月8日6時~「ニコニコ生放送」にて配信※日本語同時通訳付き

ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、米国カリフォルニア州で開催されるゲームの新作発表イベント「Summer Game Fest 2024」の模様を日本語同時通訳付きで6月8日6時より生配信する。

「Summer Game Fest」は、世界中のゲームメーカーが集い、大型プロジェクトの初公開情報や新トレーラーなどを披露するイベント。主催はゲームジャーナリストのジェフ・キーリー氏が務め、昨年は総視聴者数が過去最高の3,400万人超、ピーク時の同時視聴者数は380万人超を記録した。

第5回となる今回は、55社を超えるゲームデベロッパー・パブリッシャーが参加する予定だ。なお、直後にはインディーズ作品に焦点を当てた併催イベント「Day of the Devs: Summer Game Fest Edition」およびインディーゲームパブリッシャーDevolver Digital社のタイトルを紹介するイベント「Devolver Direct」が開催される。こちらもリアルタイム、同時通訳付きで配信される。

また、大型タイトルからインディーズタイトルまで幅広く紹介する「Future Games Show: Summer Showcase 2024」が6月9日4時より、PCタイトルを中心に紹介する「PC Gaming Show 2024」が6月10日10時より、日本語字幕付きで配信することも発表された。

なお、本放送はニコニコ生放送で「実況可能番組」となっており、ユーザー生放送内へ映像を引用して実況配信を楽しむことができる。

□生放送実況について

番組概要

「Summer Game Fest 2024 同時通訳生放送」

放送日時:6月8日(土) 日本時間 6時開始 ~

□視聴URL

□Summer Game Fest 公式サイト

□Day of the Devs 公式サイト

□Devolver Direct 公式サイト

「Future Games Show: Summer Showcase 2024 日本語字幕版」

放送日時:6月9日(日) 日本時間4時開始 ~

□視聴URL

□Future Games Show 公式サイト

「PC Gaming Show 2024 日本語字幕版」

放送日時:6月10日(月) 日本時間 4時開始 ~

□視聴URL

□PC Gaming Show 公式サイト

(C) DWANGO Co., Ltd.