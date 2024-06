【AFP=時事】第2次世界大戦(World War II)中に ナチス ドイツ (Nazi)に略奪され、戦後は仏パリのルーブル美術館(Louvre Museum)で保管されてきた17世紀の 絵画 2点が ユダヤ人 所有者の子孫に返還された。その後、作品は改めて同館に寄贈された。ルーブルでは4日、フローリス・ファン・スホーテン(Floris van Schooten)の「Still-Life with Ham(ハムのある静物)」と、 ピーター ・ビノワ(Peter Binoit)の「Food, Fruit and Glass on a Table( 食卓 の上の料理、果物、グラス)」が展示され、所有者だったマチルド・ジャバル(Mathilde Java l)さんの子孫48人のうちの数人が鑑賞した。 ナチス 占領下でのジャバルさん一家の体験を示す品々も一緒に展示された。

戦時中、ジャバルさん一家のうち5人は フランス からアウシュビッツ・ビルケナウ(Auschwitz-Birken au )強制収容所に送られ、殺害された。レジスタンスで戦うか、身を隠していた 家族 もいた。 絵画 2点は数十年間、所有者不明の 盗難 作品を扱うルーブルのプログラムの下、同館に保管されていた。2015年に政府から調査を依頼された専門家は、この2点の 絵画 が、1944年に ナチス が接収したパリ中心部のジャバルさん所有の邸宅にあったことを突き止めた。ルーブルによれば、ジャバルさんは戦後、 絵画 の返還を求めたが、氏名と住所のつづりに誤りがあったため、手続きは不首尾に終わっていたという。 ナチス 占領下の1940〜45年の フランス では、主に ユダヤ人 家族 から約10万点の 文化財 が ナチス に略奪されるか、売却を強いられた。戦後、 フランス に戻ってきた約6万点の作品のうち、4万5000点は所有者に返還された。残りの1万5000点のうち、1万3000点ほどは国が売却し、2200点は美術館に預けられた。ルーブルは、このうち1610点の美術品を保管している。