　レアル・マドリーとアディダスは5日、2024-25シーズンに着用する新ホームユニフォームを発表した。

　今回はクラブカラーの白をベースに、RMのイニシャルを入れた千鳥格子柄が薄くあしらわれたデザイン。スポンサー、アディダスのロゴ、ショルダーストライプ、Vネックのラインなどは黒で統一されている。

　クラブは公式SNSで「伝説が生まれる場所」として新ホームユニフォームをPR。すでにオフィシャルショップなどで販売がスタートしている。