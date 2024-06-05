特徴的なチェック柄を採用! レアル・マドリーが来季1stユニフォーム発表
レアル・マドリーとアディダスは5日、2024-25シーズンに着用する新ホームユニフォームを発表した。
今回はクラブカラーの白をベースに、RMのイニシャルを入れた千鳥格子柄が薄くあしらわれたデザイン。スポンサー、アディダスのロゴ、ショルダーストライプ、Vネックのラインなどは黒で統一されている。
クラブは公式SNSで「伝説が生まれる場所」として新ホームユニフォームをPR。すでにオフィシャルショップなどで販売がスタートしている。
今回はクラブカラーの白をベースに、RMのイニシャルを入れた千鳥格子柄が薄くあしらわれたデザイン。スポンサー、アディダスのロゴ、ショルダーストライプ、Vネックのラインなどは黒で統一されている。
クラブは公式SNSで「伝説が生まれる場所」として新ホームユニフォームをPR。すでにオフィシャルショップなどで販売がスタートしている。
Where legends are made.— Real Madrid C.F. (@realmadriden) June 5, 2024
⚪ Introducing the new 24/25 Real Madrid home jersey. Available now.
@adidasfootball pic.twitter.com/eRyU9PrJ79
Where legends are made. | Donde nacen las leyendas. ⁰— adidas Football (@adidasfootball) June 5, 2024
Introducing the new 24/25 Real Madrid home jersey. ⁰
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