「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」ベルーナドームで8月に開催決定！豪華ラインナップを予告

韓国で同一コンサートとしては、今年で初の30年連続開催となるDREAM CONCERTが「With Music We got a friend(音楽でつながる私たち。歌で一つになる仲間たち)」をテーマに「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」として、2024年8月10日(土)、11日(日)の2日間、埼玉・ベルーナドームで開催される。DREAM CONCERTは、数多くのK-POPアーティストの登竜門として、東方神起、BIGBANG、SUPER JUNIOR、KARA、少女時代、BTS(防弾少年団)などのトップアーティストが集結し、数々の伝説的なステージを生み出してきた。

K-POPファンたちに寄り添い、各年代のトップK-POPアーティストたちと共に成長しながら、K-POP公演ブランドとして位置づけられてきたDREAM CONCERTは今年、「DREAM CONCERT WORLD」としてグローバル時代に合わせて新しく生まれ変わる。今回の出演アーティストには、韓国を代表する大手芸能プロダクションである、HYBE、JYPエンターテインメント、SMエンターテインメントなど、K-POPをリードする大手プロダクションのアーティストたちが名を連ねる。レジェンドはもちろん、多様なジャンルと個性を持った次世代K-POPアーティストなど、新旧を問わないアーティスト達が共演するステージが展開される。最高のアーティストたちと共に世界を魅了してきたK-POPの力を証明すると同時に、新たな未来を創造する同フェスティバルは、世界中のファンに感動と喜びを届ける予定だ。「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」で繰り広げられる壮大なステージに期待が高まる。

■公演概要

「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」

日程:2024年8月10日(土)、11日(日)



会場:ベルーナドーム(西武ドーム)



※出演アーティスト、チケット券種、価格、受付開始日などは後日公開する公式サイトにて発表いたします。



主催:社団法人韓国芸能制作者協会、京郷新聞社、Forest Media Inc、株式会社Forest Japan