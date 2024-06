最大78％OFF！ BNE「ダウンロード版セール」開催中！「ガンダムブレイカー３」や「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」などがお買い得!!

バンダイナムコエンターテインメントのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールが開催中だ。セール期間は、ニンテンドーeショップが2024年6月18日(火)まで、PlayStation Storeは2024年6月19日(水)まで。

セール期間中、PlayStationStoreでは「ガンダムブレイカー3 Welcome Price!!」が63%OFF、「ONE PIECE 海賊無双4」が20%OFFになるなどお買い得に!

さらに、ニンテンドーeショップでは「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」が24%OFFになるこの機会をお見逃しなく!



詳細は以下よりセール公式HPを確認しよう。

【PlayStation Store】

セール対象:PlayStation5/PlayStation4

<セール期間>2024年6月5日(水)〜 2024年6月19日(水)

■「ソードアート・オンライン ラスト リコレクション デジタルデラックスエディション」

販売価格:11,000円(税込)⇒ 【30%OFF】セール販売価格:7,700円(税込)



■「リトルナイトメア1+2 バンドルエディション」

販売価格:5,940円(税込)⇒ 【40%OFF】セール販売価格:3,564円(税込)

⇒PlayStationPlus加入者 【45%OFF】セール販売価格:3,267円(税込)



■「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」

販売価格:7,678円(税込)⇒ 【35%OFF】セール販売価格:4,990円(税込)



■「SDガンダム バトルアライアンス デラックスエディション」

販売価格:11,550円(税込)⇒ 【50%OFF】セール販売価格:5,775円(税込)



■「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー」

販売価格:3,960円(税込)⇒ 【30%OFF】セール販売価格:2,772円(税込)

⇒PlayStationPlus加入者 【35%OFF】セール販売価格:2,574円(税込)

など

セール対象:PlayStation4



■「ガンダムブレイカー3 Welcome Price!!」

販売価格:3,960円(税込)⇒ 【63%OFF】セール販売価格:1,465円(税込)



■「ガンダムブレイカー3 BREAK EDITION」

販売価格:9,460円(税込)⇒ 【69%OFF】セール販売価格:2,932円(税込)



■「ONE PIECE 海賊無双4」

販売価格:4,400円(税込)⇒ 【20%OFF】セール販売価格:3,520円(税込)



■「ONE PIECE 海賊無双4 Ultimate Edition」

販売価格:11,000円(税込)⇒ 【20%OFF】セール販売価格:8,800円(税込)

⇒PlayStationPlus加入者 【25%OFF】セール販売価格:8,250円(税込)



■「SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナムエディション」

販売価格:6,578円(税込)⇒ 【40%OFF】セール販売価格:3,946円(税込)



■「SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス Welcome Price!!」

販売価格:2,970円(税込)⇒ 【25%OFF】セール販売価格:2,227円(税込)



■「スーパーロボット大戦T」

販売価格:9,460円(税込)⇒ 【58%OFF】セール販売価格:3,973円(税込)



■「スーパーロボット大戦V (PS4版) Welcome Price!!」

販売価格:5,258円(税込)⇒ 【35%OFF】セール販売価格:3,417円(税込)



■「スーパーロボット大戦V デラックスエディション」

販売価格:8,360円(税込)⇒ 【41%OFF】セール販売価格:4,932円(税込)



■「スーパーロボット大戦X Welcome Price!!」

販売価格:5,258円(税込)⇒ 【43%OFF】セール販売価格:2,997円(税込)



■「ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン」

販売価格:9,020円(税込)⇒ 【56%OFF】セール販売価格:3,968円(税込)



■「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」

販売価格:6,270円(税込)⇒ 【53%OFF】セール販売価格:2,946円(税込)

⇒PlayStationPlus加入者 【60%OFF】セール販売価格:2,507円(税込)



■「GOD EATER RESURRECTION」

販売価格:2,970円(税込)⇒ 【34%OFF】セール販売価格:1,960円(税込)

⇒PlayStationPlus加入者 【40%OFF】セール販売価格:1,781円(税込)



など

【ニンテンドーeショップ】

<セール期間>

2024年6月5日(水)〜 2024年6月18日(火)

セール特設ページ

セール対象:Nintendo Switch



■「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」

販売価格:6,578円(税込)⇒ 【24%OFF】セール販売価格:4,990円(税込)



■「テイルズ オブ シンフォニア リマスター + テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンドル」

販売価格:8,800円(税込)⇒ 【25%OFF】セール販売価格:6,600円(税込)



■「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」

販売価格:6,270円(税込)⇒ 【52%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)



■「テイルズオブシンフォニア REMASTER」

販売価格:5,478円(税込)⇒ 【27%OFF】セール販売価格:3,990円(税込)



■「ONE PIECE 海賊無双4」

販売価格:4,400円(税込)⇒ 【10%OFF】セール販売価格:3,960円(税込)



■「ONE PIECE 海賊無双4 Ultimate Edition」

販売価格:11,000円(税込)⇒ 【20%OFF】セール販売価格:8,800円(税込)



■「スーパーロボット大戦T」

販売価格:9,460円(税込)⇒ 【57%OFF】セール販売価格:3,990円(税込)



■「スーパーロボット大戦V」

販売価格:8,360円(税込)⇒ 【52%OFF】セール販売価格:3,990円(税込)



■「スーパーロボット大戦X」

販売価格:8,360円(税込)⇒ 【52%OFF】セール販売価格:3,990円(税込)



■「GOD EATER 3」

販売価格:3,960円(税込)⇒ 【25%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)



■「SDガンダム バトルアライアンス アルティメットエディション」

販売価格:14,960円(税込)⇒ 【50%OFF】セール販売価格:7,480円(税込)



■「SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch」

販売価格:3,960円(税込)⇒ 【25%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)



など





その他、さまざまなゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中。

詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP( https://dl-scp.bn-ent.net/ )を確認。





「ガンダムブレイカー3 Welcome Price!!」

(C)創通・サンライズ



「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」

太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「ONE PIECE 海賊無双4」

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

開発:株式会社コーエーテクモゲームス



(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.