¥¬¡¼¥·¡¼¤¬È¸²ÈÄ©Àï¤Ç·Ë¶õ¼£¤È¤ä¤ê¤È¤ê¡Ö¤´ËÜ¿ÍÅÐ¾ì¡ª¡×¡ÖÍî¸ì³¦¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤Ö¤Á»µ¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊÅìÃ«µÁÏÂ¡Ë¤¬Íî¸ì²È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¡¢à¥Õ¥§¥é¡¼¥êÍî¸ì²Èá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä·Ë¶õ¼£¤Ï£µÆü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤ÎÍî¸ìÄ©Àï¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤Î¿·µ¬»²Æþ¡¢ÌÌÇò¤¤¡£¤À¤±¤É¡ØÍî¸ì²È¡Ù¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·»Õ¾¢¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ã¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤È¤«´ÇÈÄ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£À§Èó¡ØÍî¸ì°¦¹¥²È¡Ù¤È¤·¤ÆÍî¸ì¤ò¹¤á¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡£¤«¤Ê¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¥×¥í¤ÎÍî¸ì²È¤â°ã¤¤¤ò¸«¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤·¤¯¤â£¶·î£µÆü¤Ï¡ÖÍî¸ì¤ÎÆü¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤ÎÍî¸ìÄ©Àï¤Ë¤Ï´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥Æ¥ìÅìÊóÆ»¶É¡Ö£×£Â£Ó¡×¥Ç¥¹¥¯¤Ç¡¢Íî¸ìÄÌ¤Î¼Ä¸¶ÍµÌÀ»á¤Ï¡ÖÍî¸ì²È¡¢¤½¤¦´Å¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¤³¤Î£Ø¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï£²£°£°Ëü°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤É¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶õ¼£¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢Íî¸ì¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¡¥Ê¸²½¡¥·ÝÇ½¡¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤¬³«Âó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡£Íî¸ì¤¬±ø¤ì¤ë¤È¤«¡¢çÓ¤á¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡¢Íî¸ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¼Â¤Ï²õ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï¡ÖÌ¤½Ï¼Ô¤Ç±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Íî¸ì¤¬Ï·¼ãÃË½÷¡¢Á´À¤³¦¤Ë¹¤¬¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¿¿ÈÄãÆ¬¤Ë°§»¢¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¶õ¼£¤â¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤´ËÜ¿ÍÅÐ¾ì¡ª¡ª¡¡Íî¸ì³¦¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤Ö¤Á»µ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍî¸ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ËÜÊª¤Î·Ý¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÎÉ¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÍî¸ì¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£