

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44250.76 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41998.90 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41679.54 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40718.69 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39757.85 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39747.04 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39532.18 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39213.10 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38990.69 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38894.01 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38797.00 13週移動平均線

38574.93 25日移動平均線

38558.26 6日移動平均線

38493.93 均衡表基準線(日足)



38490.17 ★日経平均株価5日終値



38379.50 均衡表転換線(日足)

38329.67 均衡表雲下限(日足)

38255.84 ボリンジャー:-1σ(25日)

38253.94 均衡表転換線(週足)

37936.76 ボリンジャー:-2σ(25日)

37836.15 ボリンジャー:-1σ(13週)

37617.68 ボリンジャー:-3σ(25日)

37495.18 26週移動平均線

36875.31 ボリンジャー:-2σ(13週)

36801.40 均衡表基準線(週足)

35914.46 ボリンジャー:-3σ(13週)

35383.13 200日移動平均線

35243.33 ボリンジャー:-1σ(26週)

32991.47 ボリンジャー:-2σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

30739.61 ボリンジャー:-3σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 74.31(前日71.09)

ST.Slow(9日) 65.64(前日51.67)



ST.Fast(13週) 41.53(前日44.18)

ST.Slow(13週) 42.38(前日43.27)



［2024年6月5日］



株探ニュース

