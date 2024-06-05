　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44250.76　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41998.90　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41679.54　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40718.69　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39757.85　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39747.04　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39532.18　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39213.10　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38990.69　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38894.01　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38797.00　　13週移動平均線
38574.93　　25日移動平均線
38558.26　　6日移動平均線
38493.93　　均衡表基準線(日足)

38490.17　　★日経平均株価5日終値

38379.50　　均衡表転換線(日足)
38329.67　　均衡表雲下限(日足)
38255.84　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38253.94　　均衡表転換線(週足)
37936.76　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37836.15　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37617.68　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37495.18　　26週移動平均線
36875.31　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36801.40　　均衡表基準線(週足)
35914.46　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35383.13　　200日移動平均線
35243.33　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32991.47　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
30739.61　　ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　74.31(前日71.09)
ST.Slow(9日)　　65.64(前日51.67)

ST.Fast(13週)　 41.53(前日44.18)
ST.Slow(13週)　 42.38(前日43.27)

［2024年6月5日］

株探ニュース