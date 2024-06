西武園ゆうえんちでは1日中「【推しの子】」の世界に没入できるコラボイベント「【推しの子】祭りin西武園ゆうえんち」を8月1日(木)~9月29日(日)に開催します。

【推しの子】祭りin西武園ゆうえんち

開催期間:2024年8月1日(木)~9月29日(日)

営業時間10:00~17:00※時期によって異なります。

西武園ゆうえんちでは、2021年5月より、新しいのに懐かしい非日常のエンターテインメント体験へ巻き込むことで、多くのゲストの心を強烈に、エモーショナルに揺さぶる様々なプロダクトをお届け!

リニューアル3周年目となる2024年夏、世界で人気を集めるアニメーション「【推しの子】」との夢のコラボレーションを実施します。

「【推しの子】祭りin西武園ゆうえんち」では、夏の大定番の花火が、まるで「【推しの子】」のライブに来たかのような大盛り上がりの大熱狂を感じる「ライブ花火フェス爆レス☆サイリウムナイト」となって登場!

また、西武園ゆうえんち限定の“あの頃のアイドル”をテーマにした描き下ろしイラストを使用した特典が付く「【推しの子】祭り限定特典付き1日レヂャー切符」、オリジナルグッズやコラボフードなど、園内全域で「【推しの子】」の世界に1日中没入できる体験が展開されます。

【推しの子】祭りin西武園ゆうえんちは、2024年8月1日(木)~9月29日(日)開催です。

※内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

