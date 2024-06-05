最大78％OFF！ バンダイナムコ「ダウンロード版セール」開催中「ガンダムブレイカー3」や「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」などが対象に
6月5日～ 開始
バンダイナムコエンターテインメントは、6月5日より「ダウンロード版 アーリーサマーセール」を開始した。開催期間はPlayStation Storeが6月19日、ニンテンドーeショップは6月18日まで。
期間中、PS Storeでは「ガンダムブレイカー3 Welcome Price!!」が63％OFF、「ONE PIECE 海賊無双4」が20％OFFになるなどお買い得価格で登場する。さらに、ニンテンドーeショップでは「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」が24％OFFで販売される。対象タイトルや価格はセール公式ホームページで確認できる。
□「ダウンロード版セール」のページ
PlayStation Store
セール期間：6月5日（水）～ 6月19日（水）
セール対象：PS5／PS4
「ソードアート・オンライン ラスト リコレクション デジタルデラックスエディション」
販売価格：11,000円⇒セール販売価格：7,700円【30％OFF】
「リトルナイトメア1+2 バンドルエディション」
販売価格：5,940円⇒セール販売価格：3,564円【40％OFF】
⇒PS Plus加入者 セール販売価格：3,267円【45％OFF】
「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」
販売価格：7,678円⇒セール販売価格：4,990円【35％OFF】
「SDガンダム バトルアライアンス デラックスエディション」
販売価格：11,550円⇒セール販売価格：5,775円【50％OFF】
「みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー」
販売価格：3,960円⇒セール販売価格：2,772円【30％OFF】
⇒PS Plus加入者 セール販売価格：2,574円【35％OFF】
など
セール対象：PS4
「ガンダムブレイカー3 Welcome Price!!」
販売価格：3,960円⇒セール販売価格：1,465円【63％OFF】
「ガンダムブレイカー3 BREAK EDITION」
販売価格：9,460円⇒セール販売価格：2,932円【69％OFF】
「ONE PIECE 海賊無双4」
販売価格：4,400円⇒セール販売価格：3,520円【20％OFF】
「ONE PIECE 海賊無双4 Ultimate Edition」
販売価格：11,000円⇒セール販売価格：8,800円【20％OFF】
⇒PS Plus加入者 セール販売価格：8,250円【25％OFF】
「SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナムエディション」
販売価格：6,578円⇒セール販売価格：3,946円【40％OFF】
「SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス Welcome Price!!」
販売価格：2,970円⇒セール販売価格：2,227円【25％OFF】
「スーパーロボット大戦T」
販売価格：9,460円⇒セール販売価格：3,973円【58％OFF】
「スーパーロボット大戦V (PS4版) Welcome Price!!」
販売価格：5,258円⇒セール販売価格：3,417円【35％OFF】
「スーパーロボット大戦V デラックスエディション」
販売価格：8,360円⇒セール販売価格：4,932円【41％OFF】
「スーパーロボット大戦X Welcome Price!!」
販売価格：5,258円⇒セール販売価格：2,997円【43％OFF】
「ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン」
販売価格：9,020円⇒セール販売価格：3,968円【56％OFF】
「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」
販売価格：6,270円⇒セール販売価格：2,946円【53％OFF】
⇒PS Plus加入者 セール販売価格：2,507円【60％OFF】
「GOD EATER RESURRECTION」
販売価格：2,970円⇒セール販売価格：1,960円【34％OFF】
⇒PS Plus加入者 セール販売価格：1,781円【40％OFF】
など
ニンテンドーeショップ
セール期間：6月5日（水）～ 2024年6月18日（火）
□セール特設ページ
セール対象：Nintendo Switch
「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」
販売価格：6,578円⇒セール販売価格：4,990円【24％OFF】
「テイルズ オブ シンフォニア リマスター + テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンドル」
販売価格：8,800円⇒セール販売価格：6,600円【25％OFF】
「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」
販売価格：6,270円⇒セール販売価格：2,970円【52％OFF】
「テイルズオブシンフォニア REMASTER」
販売価格：5,478円⇒セール販売価格：3,990円【27％OFF】
「ONE PIECE 海賊無双4」
販売価格：4,400円⇒セール販売価格：3,960円【10％OFF】
「ONE PIECE 海賊無双4 Ultimate Edition」
販売価格：11,000円⇒セール販売価格：8,800円【20％OFF】
「スーパーロボット大戦T」
販売価格：9,460円⇒セール販売価格：3,990円【57％OFF】
「スーパーロボット大戦V」
販売価格：8,360円⇒セール販売価格：3,990円【52％OFF】
「スーパーロボット大戦X」
販売価格：8,360円⇒セール販売価格：3,990円【52％OFF】
「GOD EATER 3」
販売価格：3,960円⇒セール販売価格：2,970円【25％OFF】
「SDガンダム バトルアライアンス アルティメットエディション」
販売価格：14,960円⇒セール販売価格：7,480円【50％OFF】
「SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch」
販売価格：3,960円⇒セール販売価格：2,970円【25％OFF】
など
※その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツがキャンペーン価格で配信中。
(C)創通・サンライズ
太鼓の達人 TM ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.