5人組ダンス&ボーカルグループ・AAA(2020年12月31日に活動休止)の與真司郎(35)が4日、自身のインスタグラムを更新。19年12月に同グループを脱退した元リーダーの浦田直也(41)との2ショットを公開した。與は今月3日より、ライブ&トークショー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG -』を開催中。3日公演には同グループのメンバー・宇野実彩子(37)が、4日公演には浦田が駆けつけたようで「来てくれたー Love you guys」と、それぞれとの2ショットをアップした。

宇野も浦田も、今回のツアーTシャツを着用。“仲間愛”が感じられる投稿に「直也くん また一緒にいるところを見れるなんて、生きてて良かった」「いつまでも変わらない距離感で安心しました」「メンバー愛に涙 尊すぎます!!!!!!」「浦田さんが来てくれるの泣ける」「ほんとにAAAの関係性素敵すぎる…リーダーとも変わらず仲良しなの見れて嬉しい」などと、感動するファンが多く見られた。