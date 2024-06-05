これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（4月）15:45
予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)
フランス非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（5月）16:50
予想 49.4 前回 49.4 （非製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想 53.9 前回 53.9
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:00
予想 53.3 前回 53.3
ユーロ圏生産者物価指数（4月）18:00
予想 -0.5% 前回 -0.4%（前月比)
予想 -5.2% 前回 -7.8%（前年比)
【英国】
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:30
予想 52.9 前回 52.9
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/25 - 05/31）20:00
予想 N/A 前回 -5.7%（前週比)
ADP雇用者数（5月）21:15
予想 17.7万人 前回 19.2万人（前月比)
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想 54.8 前回 54.8（非製造業PMI・確報値)
予想 54.4 前回 54.4（コンポジットPMI・確報値)
ISM非製造業景気指数（5月）23:00
予想 51.1 前回 49.4
【ブラジル】
鉱工業生産指数（4月）21:00
予想 8.7% 前回 -2.8%（前年比)
【カナダ】
労働生産性（2024年 第1四半期）21:30
予想 -0.2% 前回 0.4%（前期比)
カナダ中銀政策金利（6月）22:45
予想 4.75% 前回 5.0%
【ポーランド】
ポーランド中銀政策金利（6月）時刻未定
予想 5.75% 前回 5.75%
※予定は変更されることがあります。
フランス鉱工業生産指数（4月）15:45
予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)
フランス非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（5月）16:50
予想 49.4 前回 49.4 （非製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想 53.9 前回 53.9
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:00
予想 53.3 前回 53.3
ユーロ圏生産者物価指数（4月）18:00
予想 -0.5% 前回 -0.4%（前月比)
予想 -5.2% 前回 -7.8%（前年比)
【英国】
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:30
予想 52.9 前回 52.9
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/25 - 05/31）20:00
予想 N/A 前回 -5.7%（前週比)
ADP雇用者数（5月）21:15
予想 17.7万人 前回 19.2万人（前月比)
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想 54.8 前回 54.8（非製造業PMI・確報値)
予想 54.4 前回 54.4（コンポジットPMI・確報値)
ISM非製造業景気指数（5月）23:00
予想 51.1 前回 49.4
【ブラジル】
鉱工業生産指数（4月）21:00
予想 8.7% 前回 -2.8%（前年比)
【カナダ】
労働生産性（2024年 第1四半期）21:30
予想 -0.2% 前回 0.4%（前期比)
カナダ中銀政策金利（6月）22:45
予想 4.75% 前回 5.0%
【ポーランド】
ポーランド中銀政策金利（6月）時刻未定
予想 5.75% 前回 5.75%
※予定は変更されることがあります。