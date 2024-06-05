【ユーロ圏】

フランス鉱工業生産指数（4月）15:45

予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)



フランス非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（5月）16:50

予想 49.4 前回 49.4 （非製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55

予想 53.9 前回 53.9



ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:00

予想 53.3 前回 53.3



ユーロ圏生産者物価指数（4月）18:00

予想 -0.5% 前回 -0.4%（前月比)

予想 -5.2% 前回 -7.8%（前年比)



【英国】

非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:30

予想 52.9 前回 52.9



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（05/25 - 05/31）20:00

予想 N/A 前回 -5.7%（前週比)



ADP雇用者数（5月）21:15

予想 17.7万人 前回 19.2万人（前月比)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45

予想 54.8 前回 54.8（非製造業PMI・確報値)

予想 54.4 前回 54.4（コンポジットPMI・確報値)



ISM非製造業景気指数（5月）23:00

予想 51.1 前回 49.4



【ブラジル】

鉱工業生産指数（4月）21:00

予想 8.7% 前回 -2.8%（前年比)



【カナダ】

労働生産性（2024年 第1四半期）21:30

予想 -0.2% 前回 0.4%（前期比)



カナダ中銀政策金利（6月）22:45

予想 4.75% 前回 5.0%



【ポーランド】

ポーランド中銀政策金利（6月）時刻未定

予想 5.75% 前回 5.75%



※予定は変更されることがあります。

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