【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（4月）15:45
予想　0.2%　前回　-0.3%（前月比)

フランス非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（5月）16:50
予想　49.4 　前回　49.4 （非製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想　53.9　前回　53.9

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:00
予想　53.3　前回　53.3

ユーロ圏生産者物価指数（4月）18:00　
予想　-0.5%　前回　-0.4%（前月比)　
予想　-5.2%　前回　-7.8%（前年比)

【英国】
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:30
予想　52.9　前回　52.9

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/25 - 05/31）20:00
予想　N/A　前回　-5.7%（前週比)

ADP雇用者数（5月）21:15
予想　17.7万人　前回　19.2万人（前月比)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想　54.8　前回　54.8（非製造業PMI・確報値)
予想　54.4　前回　54.4（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（5月）23:00　
予想　51.1　前回　49.4

【ブラジル】
鉱工業生産指数（4月）21:00
予想　8.7%　前回　-2.8%（前年比)

【カナダ】
労働生産性（2024年 第1四半期）21:30
予想　-0.2%　前回　0.4%（前期比)

カナダ中銀政策金利（6月）22:45
予想　4.75%　前回　5.0%

【ポーランド】
ポーランド中銀政策金利（6月）時刻未定
予想　5.75%　前回　5.75%

※予定は変更されることがあります。