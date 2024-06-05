明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・貿易収支

１５：００ 独・製造業新規受注

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・小売売上高

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表

２１：３０ 米・貿易収支

２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

※日・東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」開業

※韓国市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：積水ハウス<1928>，ファースト住<8917>，アインＨＤ<9627>，スバル<9632>



出所：MINKABU PRESS