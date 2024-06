丹後織物工業組合は、2024年6年6月24日(月)から、和装用後染絹織物(表地)の生産量日本一の産地で、絹織物精練加工場の一般公開(オープンファクトリー)と直営店舗を常設し営業を開始します。

第1弾となるTANGO OPEN CENTERの開設に伴い、6月24日(月)9時45分よりオープニングセレモニーを開催します。

TANGO OPEN CENTER

開館日時:平日(月曜日〜金曜日)10時00分〜16時30分

場所 :TANGO OPEN CENTER

丹後織物工業組合 加工場(京都府京丹後市大宮町河辺3188)

※無料駐車場有り

丹後織物工業組合は、2024年6年6月24日(月)から、和装用後染絹織物(表地)の生産量日本一の産地で、絹織物精練加工場の一般公開(オープンファクトリー)と直営店舗を常設し営業を開始!

丹後ちりめんの生地が完成する前の最重要とも言える精練加工の加工現場の見学が可能となります。

オープンファクトリーでは、丹後ちりめんの精練加工を一目できるファクトリーツアー“精練の世界”を実施します。

300年余りの歴史を持つ丹後ちりめんの奥義を是非確認してください。

また、ファクトリーショップでは丹後の織物を使用した商品も購入できます。

2022年に発表した産地振興プランに基づき、2023年にTOV(TANGO OPEN VILLEGE)構想を取りまとめました。

第1弾【TANGO OPEN CENTER開設 オープニングセレモニー】

日時:令和6年6月24日(月)9時45分〜

場所:TANGO OPEN CENTER

丹後織物工業組合 加工場

(京都府京丹後市大宮町河辺3188) ※無料駐車場有り

■精練加工場見学 オープンファクトリー“精練の世界”

見学日 :平日(月曜日〜金曜日)

ツアー時間:10:00〜・11:00〜・13:30〜・14:30〜・15:30〜の計5回実施(要事前予約)

※6月24日(月)のみ13:30〜・14:30〜・15:30〜の計3回実施(要事前予約)

見学時間 :約45分

見学料 :18歳以上 1,000円(税込)・18歳未満 500円(税込)

〈予約方法〉

URL:https://tanko.or.jp/tof/

※予約フォームより予約ください。

精練加工場見学 オープンファクトリー“精練の世界”(3)

精練加工場見学 オープンファクトリー“精練の世界”(5)

■ファクトリーSHOP(直営ショップ)・ワークショップ

営業日:平日(月曜日〜金曜日)

時間 :10時00分〜16時30分

直営ショップでは、丹後織物製品をはじめとする各種織物やプロダクト、地域産品等を販売します。

丹後ちりめんの面白さに触れてもらうワークショップも開催します。

ファクトリーツアー、ワークショップ、精練・染色体験のみの来場も可能です。

【ワークショップ例:(有料・予約制)】

○カップチリメンワークショップ(所要時間:約30分) 2,500円(税込)

丹後ちりめん(ポリエステル)の生機(織ってすぐの状態)をお湯で縮めておにぎりのような巾着袋をつくるワークショップです。

〈予約方法〉

URL:

https://tanko.or.jp/tof/

※予約フォームより予約ください。

ファクトリーSHOP(直営ショップ)

ワークショップ カップチリメン

■加工場 丹後ちりめん精練・染色体験

営業日:平日(月曜日〜金曜日)

時間 :午前の部 10時00分・午後の部 14時00分

○丹後ちりめん精練・染色体験

・精練体験(所要時間:約2時間) 5,500円(税込)

・染色体験(所要時間:約2時間) 5,500円(税込)

丹後ちりめん生地(2m) or 帯揚げ生地(1.7m)のどちらかお好きな生地を選択いただきます。

○ハンカチ染め体験(所要時間:約1時間30分) 3,300円(税込)

ハンカチ染めキットを使用した染色体験です。

〈予約方法〉お電話にて予約ください。

(平日8:00〜17:00)

0772-64-2490 丹後織物工業組合 加工場

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 丹後ちりめんの工場見学やワークショップも!TANGO OPEN CENTER appeared first on Dtimes.