音楽ユニット・globeのKEIKO(51)が3日、自身のXを更新。「これからラジオです」と報告し、マーク・パンサーとの2ショットをアップした。公開したのは、レギュラー出演するラジオ番組『JOY TO THE OITA+』でのオフショット。KEIKOは、黒のトップスにグレーの超ミニスカートをあわせた太もも美脚まぶしいコーディネートで、スタイルの良さが際立つショットとなっている。

イキイキとした近影に、ファンからは「か、かわいい」「ミニスカートがお似合いすぎる」「スタイルよき、足細い」「美しすぎ」「ずっと綺麗」「相変わらずのミニスカート姿可愛すぎ」「いつ見ても若い」「今日も元気そうでなにより」など、さまざまなコメントが寄せられている。KEIKOは、2011年10月にくも膜下出血で救急搬送されて以来、療養しており、自身のXを通じて近況などを報告。22年11月には、マークがパーソナリティーを務めるOBSラジオ『JOY TO THE OITA』にサプライズ生出演、23年1月からは『JOY TO THE OITA+』と改まった番組にレギュラー出演するなど、徐々に活動を再開している。