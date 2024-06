UHD BD「プリンス/パープル・レイン」

2024年8月28日発売 1000837090 8,580円

(C)1984 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

プリンスが下積み時代のサクセス・ストーリーを自ら演じた自伝的青春映画「プリンス/パープル・レイン」。製作40周年を記念し、三方背アウターケース・A3ポスター・アートカード封入の4K Ultra HD Blu-rayが8月28日に発売されることが決まった。Blu-rayとの2枚組で、価格は8,580円。発売はワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント、販売はNBCユニバーサル・エンターテイメント。

1958年6月7日アメリカ・ミネアポリスで誕生したプリンスは、グラミー賞7部門受賞、12作品のプラチナ・アルバム(100万枚以上のセールス)と、30曲のトップ40シングルを生み、アルバム累計1億2千枚以上のセールスを記録するスーパー・アーティスト。

本作では、プリンスが愛と夢を求めて、傷つき挫折しながらもスーパースターへの道を歩む姿が描かれる。1984年7月27日週、自身初の主演映画「プリンス/パープル・レイン」と楽曲「ビートに抱かれて」が、それぞれ全米興行収入、全米アルバム・チャート、全米シングル・チャートで首位を獲得。サウンドトラックはビルボード・チャートで24週間首位に輝き続けた。また、第57回アカデミー賞で歌曲・編曲賞を受賞。プリンスを世界的な大スターに押し上げた。

映像特典(全64分)として「ポップスのトップへ」のほか、「Let's Go Crazy」「Take Me with U」「When Doves Cry」「I Would Die 4 U/Baby I'm a Star」「Purple Rain」「Jungle Love」「The Bird」「Sex Shooter」のミュージッククリップを収録。監督アルバート・マグリーノによる音声解説も収めている。

