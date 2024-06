シンガー・ソングライター藤原さくら(28)の公式サイトが5日に更新され、かねてから歌唱時に耳と喉に不調を抱えていることを受け、本人・スタッフと話し合いを行った結果、歌唱を伴う活動をしばらく休むことを明かした。サイトでは「かねてより歌唱時に耳と喉に不調を抱えており、ボイストレーナーの指導やサポートミュージシャン、ライブスタッフのアドバイスをいただきながら取り組んでまいりましたが、本人、スタッフで話し合い、歌唱を伴う活動をしばらくの間、お休みさせていただくことになりました」と報告。

続けて「7月6日(土)に開催される『草野華余子 presents "vs bestie" special edition』は出演をキャンセルさせていただきます。出演を楽しみにしていただいておりましたお客様にはお詫び申し上げます。キャンセルに伴う払い戻し等につきましては追ってオフィシャルサイトにてご案内させていただきます。なお、レギュラーラジオinterfm「HERE COMES THE MOON」及びポッドキャスト「ファミジワ」は今まで通り出演させていただきます。来年迎える10周年に向けて回復に努めてまいります」と伝えられた。その上で「ファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。誠に恐れ入りますが、皆様のご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。藤原は1995年12月30日生まれ、福岡県出身。2015年3月、ミニアルバム『a la carte』でメジャーデビュー。16年4月、ドラマ『ラヴソング』で俳優デビューを果たした。■コメント全文いつも応援してくださっている皆様へこんにちは、藤原さくらです!突然の発表になるのですが、以前から耳のトラブルがあったことと、曲によっては発声が困難なこともあり、ライブ活動を少しの間お休みすることにしました。既に発表になっていたライブもキャンセルになってしまうし、時には心配をかけてしまう日もあって心苦しかったので愛する皆には、現状を発表しておこうと筆をとった次第です。日常生活には問題が無いのと、身体や精神は元気なので、レギュラーのラジオだったり、できることはやりつつ、今ある仕事が落ち着いたら、2〜3ヶ月お休みをもらって音楽的にも人間的にも充電できるような時間をもらう予定です!みんな、働きすぎている。一緒に休もう。とはいえ、来年は10周年。まだまだやりたいこともた〜〜くさんあります。なんなら、すでに新しい曲を作ってる最中です!決まっていたライブ達を白紙に戻す作業は正直、本当にしんどかったのですが、わたしの夢はシワシワおばあちゃんになっても歌ってることなので、ご褒美が伸びた!と考えて自分の身体と向き合いながら、まずは自分を労る時間にしたいと思います。わたしはかなり元気で前向きなので、本当に心配しないでね。できるだけ早くみんなの前で歌えますように!いつもありがとう〜大好きです。藤原さくら