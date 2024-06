コペンハーゲン仕込みの注目クレープ。モチッ！ジャリッ！な独特の食感がたまらない（東京・笹塚）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は笹塚にオープンした、コペンハーゲンで活躍中のシェフが手掛けたクレープが楽しめるカフェ。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

ØC tokyo(東京・笹塚)

クレープ 出典:さきぷれっそさん

2024年4月、笹塚駅から徒歩10分ほどの場所に、コペンハーゲン仕込みのクレープを提供するクレープカフェ「ØC tokyo」がオープンしました。目黒の人気レストラン「Kabi」の立ち上げを経て、コペンハーゲンの「noma」出身のソムリエがオープンしたレストランでシェフを務めた田井將貴シェフがレシピをプロデュース。

コンクリート打ちっぱなしの壁が印象的 写真:お店から

店名「ØC」は、デンマーク語でオーガニックを意味する「Økologisk」の「Ø」と、「Crepe」の「C」を合わせたもの。素材は全てオーガニックのものを使用しています。店舗ごしの緑道の借景が美しかったところにも惹かれて、この場所に決めたそうです。

お洒落な店内 出典:ゆかこいけんふーさん

内装は建築家・クマタイチ氏が手掛け、脚を青く塗った丸椅子をアイコンにしたいというオーダーを受けて、今回の空間を設計したとのこと。コンクリート打ちっぱなしの壁に丸椅子、テーブルの脚に塗られたブルーが鮮やかで目を引きます。

「クレープ」1,320円 写真:お店から

イチオシの「クレープ」は、材料にとことんこだわった、シンプルながらリッチで複雑な甘さをまとうクレープ。焼く時に生地に塗るのは無塩バターで、クレープに添えてあるのは有塩バター。生地の内側にはブラウンシュガーが振りかけてあります。コクのあるバターをシュガークレープに包んで食べれば、モチッとした生地の食感と上品な甘みを堪能できます。

「コーヒー」(Hot/Ice)660円。こだわりのドリンクとともに楽しめます 写真:お店から

クレープと一緒に楽しめる「コーヒー」は、コペンハーゲンの人気カフェ「プロローグ」の豆を使ったもので、都内でも珍しい「フェトコ」社のバッチブリューのコーヒーマシンで抽出しています。ホットでもアイスでも洗練された酸味が味わえます。他にも田井シェフがセレクトしたクレープに合う「グラスワイン」1,100円〜や、「ミッケラー」の「ビール」1,320円も用意しています。クレープ皿、グラノーラ皿、コーヒーカップは店名の刻印入りのオリジナルで、野口悦士氏の作品です。

秋ごろからワインクレープスタンドとして夜の営業も予定しているそうで、そちらも楽しみですね。「お客さんの人生最高クレープ記録を更新したい」という、他では味わえない唯一無二のクレープを味わいに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

外はカリッ、内側はもちっ 出典:ao_18674さん

『バターを包んで食べるってどう言う事?!

と思っていたのですが

焼き立てのクレープをナイフで一口大にカットし

同じくカットしたバターを包みながら頂きました。

外はカリッ、内側はもちっとした

ほんのり甘いクレープに有塩バターの塩気がマッチ。

ブラウンシュガーのジャリっと食感も効いていて

とっっても美味しかった!

デンマーク、コペンハーゲンの

Prolog Coffeeという

こだわりのコーヒー豆を使用した

フルーティーなコーヒーとのペアリングが

最高でした。

真夏になる前にまた食べに行きたいなぁ。

お友達が飲んでいたのはレモネード。

スパイス感強めで本格的なお味だったそうです』(ao_18674さん)

素材にも拘ったクレープ 出典:どくだみちゃんさん

『店内はシンプルですが、木目を基調としたテーブルに椅子、特にブルーの脚の椅子が印象的。



お店はテラス席もありますが今回は店内で。最初にレジでオーダー、お会計後席に。



メニューは

クレープ

フィルターコーヒー

自家製グラノーラ

ジンジャエールやアップルジュースの他

白ワイン赤ワインシャンパーニュなども。



商品はお店の方が持ってきてくださります。



程なくして供されたクレープは

グラスフェッドバターにデンマーク産ブラウンシュガーを使用と素材にも拘られています。



バターはナイフでカットしてクレープの中に入れて一緒に食べてくださいと説明が。



中心部分はもちもち、周りはカリッとしたコントラストが堪らないクレープ生地に

ざらざらした食感のブラウンシュガーとそれにバターの香りが相まってシンプルでいながら秀逸なクレープ。意外にありそうでなかった素朴で優しいタイプのクレープ。



それに合わせるコーヒーは北欧スタイルで朝煎り。

酸味がすっきり且つフルーティーなコーヒーは邪魔しない優しいお味でこちらのクレープにぴったりでした!!



そしてお客さんは入れ代わり立ち代わり、帰る頃には行列が。



利便性がいいとは言い切れないお店に人が続々と。。

と、すでに人気店です!』(どくだみちゃんさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆ØC tokyo住所 : 東京都世田谷区北沢5-27-16 KMK 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

