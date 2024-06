2024年6月14日(金)11時からBrule Inc.が総代理店を務めるUltiMakerとBruleで共同ウェビナーを開催します。

UltiMaker「Factor4」ウェビナー

イベント名: UltiMaker初の産業用3Dプリンタ「Factor4」独占初公開!

開催日時 : 6月14日(金)11時〜12時

開催場所 : ウェブ

定員 : 制限なし

参加費 : 無料

お申込み : フォーム記入

URL :

https://x.gd/Y9U0k

2024年6月14日(金)11時からBrule Inc.が総代理店を務めるUltiMakerとBruleで共同ウェビナーを開催します。

(詳細及びお申し込みはこちら)

https://x.gd/Y9U0k

新しいFactor 4は、業務で必要とされる工具や機械部品の開発・製造、さらには高い造形精度を求める産業用のお客様のニーズに特化して開発されました。

精密な造形が可能な高性能マシンで、お客様の製品開発を支援します。

紹介したい機能はこちら。

・三重断熱ビルドチャンバーとダイレクトデュアル押出機能

・自動マテリアルハンドリングシステム

・デュアルマテリアルプリント

・更に増えた材料の幅

・±0.2mm+±0.2%以内の寸法精度

より詳細をご希望の方は是非ウェビナーに参加してください。

詳細及びお申し込みはこちら

https://x.gd/Y9U0k

■主催

UltiMaker

■協力

Brule Inc.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 産業用3Dプリンタ独占初公開!UltiMaker「Factor4」ウェビナー appeared first on Dtimes.