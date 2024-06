「うたコン」(C)︎NHK

6月11日(後7時57分~)放送の音楽番組「うたコン」(NHK総合テレビ)は、ジューンブライドにちなんで「結婚ソング」を特集する。街頭インタビューで聞いた「あなたにとっての結婚ソングは?」をもとに、昭和・平成の時代を彩った、愛の名曲を紹介する。 NHKホールからの生パフォーマンスでは、石井竜也が加山雄三の結婚ソング「君といつまでも」 をカバー。あの有名なセリフ「しあわせだなあ~」を一体どのように表現するのか。

また、人気急上昇中のアイドル・超ときめき□宣伝部(□は白抜きハートマーク)は、西野カナの「トリセツ」を、今回限りのスペシャルな振り付けで披露(振付は槙田紗子)。

藤あや子は、憧れの人・山口百恵の「秋桜」を歌う。

さらに平松愛理が6年ぶりに「うたコン」に登場し、平成を代表する結婚ソング「部屋とYシャツと私」を披露する。

番組冒頭には布施明が、代表曲「マイ・ウェイ」を歌唱。また、刀剣男士 formation of 江 おん すていじ、辰巳ゆうと、HYも登場し、話題曲を披露。【番組情報】「うたコン」 放送予定6月11日(火) 後7:57~8:42 (全国放送)※NHKプラスでインターネットでの同時配信/見逃し番組配信(放送後1週間)あり。司会:谷原章介、赤木野々花アナウンサー出演:石井竜也、HY、辰巳ゆうと、超ときめき□宣伝部、刀剣男士 formation of 江 おん すていじ、藤あや子、布施明、平松愛理セットリスト:「マイ・ウェイ」布施明 「君といつまでも(加山雄三)」石井竜也「秋桜(山口百恵)」藤あや子「トリセツ(西野カナ)」超ときめき□宣伝部「部屋と Y シャツと私」平松愛理「366 日(Official Duet ver.)」HY「迷宮のマリア」辰巳ゆうと「SONG OF LIGHT」石井竜也「VIVA CARNIVAL」刀剣男士 formation of 江 おん すていじ