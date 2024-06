つみとり体験や花かごづくりも！らんざんラベンダーまつり

一般社団法人嵐山町観光協会は、2024年6月7日(金)〜6月23日(日)の期間に開催する「らんざんラベンダーまつり」の出店者詳細、追加情報が確定しました。

らんざんラベンダーまつり

開催日時:2024年6月7日(金)〜6月23日(日)※期間中は無休

9:00〜16:00(入場は15:15まで)

見学料 :13歳以上 おひとり500円/6〜12歳 おひとり200円/5歳以下 無料

障がい者手帳お持ちの方 200円

※介助者ありの場合 障がい者おひとり+介助者おひとり500円

一般社団法人嵐山町観光協会は、2024年6月7日(金)〜6月23日(日)の期間に開催する「らんざんラベンダーまつり」の出店者詳細、追加情報が確定!

イベント詳細:https://www.ranzan-kanko.jp/lavenderfestival

■「らんざんラベンダーまつり」オリジナルヘッドマークについて

「らんざんラベンダーまつり」開催に伴い、2024年5月23日(木)から2024年6月23日(日)まで、東武東上線 池袋駅―小川町駅間「らんざんラベンダーまつり」オリジナルヘッドマークを掲出しています。

オリジナルヘッドマーク

(画像:東武鉄道提供)

■『ラベンダーハンドソープ』について

千年の苑ラベンダー園で収穫したラベンダーから採取した香り成分「精油」と、精油を採取するために行う「蒸留」工程での副産物「芳香蒸留水」を水の代わりに使用しています。

ラベンダー成分がふんだんに溶け込んだ、自然な香りのハンドソープです。

製造、販売はペリカン石鹸(東京都港区)。

埼玉県深谷市に工場があり、工場に勤める社員の一人が嵐山町在住で、嵐山町産のラベンダーに魅力を感じ、コラボ企画の提案がありました。

商品デザインには千年の苑のラベンダー商品ブランド「KAZE KAORU RANZAN」のロゴをつけています。

【商品概要】

商品名 :P‘s roots(ピーズルーツ)ラベンダーハンドソープ(300ml)

価格 :税込1,650円

販売場所・期間:・らんざんラベンダーまつりイベント会場

6月7日〜6月23日まで

※公式先行販売 6月7日〜6月9日

※一般販売 6月10日〜(ペリカン石鹸公式サイト)

※らんざんラベンダーまつり会場内手洗い場等で

「ラベンダーハンドソープ」お試しコーナー設置

・嵐山町ステーションプラザ嵐なび 西口1F観光案内所

(埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷100番地4)

6月7日〜

ラベンダーハンドソープ

各種体験:

●ラベンダーグロッソつみとり体験

体験料+100本程度持ち帰り 1回1,000円

●ラベンダースティックづくり(自宅で作れるキット付き)

体験料+材料費 1,000円

●ラベンダー花かごづくり(自宅で作れるキット付き)

体験料+材料費 1,000円

●ボトルフラワー体験

体験料+材料費 1,000円

出店 :各店舗の出店日(予定)※順不同

●ラベンダー苗、野菜など農産物

・RYファーム(6/7〜6/23出店)

・中村農園(6/7〜6/23出店)

・アグリ宮田(6/7〜6/23出店)

・杉田農園(6/9、16出店)

●雑貨販売、ワークショップ等

・koko zukuri(6/7、6/10〜6/23出店)

・ラベンダードリームズ(6/8、6/9、6/15、6/16、6/22、6/23)

・fleur candle(ワークショップ)(6/7〜6/9、6/13、6/15、6/16、6/20、6/22、6/23)

・ラベンダーフェアリー・MアンドA幸せ風(6/9、6/13、6/16、6/20、6/23)

・サロン ドゥ プレズィール(6/12、6/16、6/22)

●食品

・やきとん よしんち(6/9、6/16、6/23)

・五月ラーメン(嵐山辛モツ焼そば)(6/8、6/15、6/22)

・サマンサ(ラベンダー薬膳ソーダ等)(6/7、6/15、6/16)

・関口商事(6/7、6/14、6/15、6/21〜6/23)

・秀丸(6/7〜6/9、6/11、6/12、6/14〜6/16、6/18,6/19、6/21〜6/23)

・森林ホテル(6/8、6/9、6/15、6/16)

●キッチンカー

・インド料理ラジュモハン(ラベンダースムージー)

(6/8、6/9、6/12、6/14〜6/16、6/19、6/21〜6/23)

・うまいものや天神(6/7〜6/9、6/14〜6/16、6/21〜6/23)

・スイーツ工房TAMAchan(ラベンダーソフトクリーム)(6/7〜6/23)

・ASlink株式会社 東京ハラルデリ&カフェ嵐山店(6/7〜6/23)

・串し焼き神〜shin〜

(6/7、6/9、6/11,6/12、6/14〜6/16、6/18、6/20〜6/23)

・マルマンキッチン(フルーツわたあめ・ラベンダー)

(6/7、6/8、6/10〜6/23)

・ファーストキッチン(6/7〜6/9、6/13〜6/16、6/20〜6/23)

・デイセンターウィズ、もぐりん(ラベンダーソーダ)

(6/8、6/9、6/15、6/16、6/21〜6/23)

主催 :一般社団法人嵐山町観光協会

共催 :嵐山町

協力 :嵐山町商工会・東武鉄道

ボトルフラワー

■「千年の苑ラベンダー園」へのアクセス

所在地:埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形2326

●電車

最寄り駅 東武東上線「武蔵嵐山駅」から路線バス

●路線バス

イーグルバス「と02系統」せせらぎバスセンター行き約10分乗車

「休養地入口」バス停下車 料金220円(片道)

※01系統(せせらぎバスセンター行き)は、「休養地入口」バス停を通りません。

●シャトルバス

武蔵嵐山駅西口⇔千年の苑ラベンダー園駐車場 ※土日のみ運行

料金300円(片道)

武蔵嵐山駅西口発 9:20、9:55、10:25、11:00、11:35、

12:50、13:50、14:20、14:50

千年の苑ラベンダー園発 9:35、10:10、10:40、11:15、11:50、

13:05、14:05、14:35、15:05、15:35、16:05、16:35

●車

ナビ検索の場合は下記所在地をご入力ください。

嵐山渓谷バーベキュー場:埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形2857

・東京方面から:関越自動車道 東松山ICから約8km、約15分

・高崎方面から:関越自動車道 嵐山小川ICから約8km 約15分

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post つみとり体験や花かごづくりも!らんざんラベンダーまつり appeared first on Dtimes.