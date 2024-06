【「ポケットモンスター ぬいぐるみ雑貨」シリーズ第6弾】7月中旬 発売予定価格: ウパー(パルデアのすがた) 6,050円パピモッチ 6,600円

三英貿易は、「ポケットモンスター ぬいぐるみ雑貨」シリーズ第6弾を7月中旬に発売する。価格はウパー(パルデアのすがた)が6,050円、パピモッチが6,600円。

「ポケットモンスター ぬいぐるみ雑貨」シリーズは、しっとり・もちっとした感触で、お尻にペレットが入った思わず抱きしめたくなるようなクッションシリーズ。第6弾では、「ウパー(パルデアのすがた)」と「パピモッチ」が仲間入りする。

「パピモッチ」

(C) SAN-EI CO., LTD.