【グラニフ:パックマン&太鼓の達人&塊魂】6月18日 発売予定

グラニフは、バンダイナムコエンターテインメントが展開するコンテンツとのコラボアイテムを6月18日に発売する。価格は1,200円より。

今回ラインナップされたのは「パックマン」や「太鼓の達人」、「塊魂」とのコラボアイテム。「太鼓の達人」の譜面がデザインされたTシャツや「塊魂」の王子がモノを転がしている様子を描いたビニール傘、パックマンをあしらったミニショルダーバッグなど、個性豊かなアイテム全22点が登場する。

本日6月5日より「グラニフ」公式オンラインストアにて予約販売を開始。アウトレット店を除く全国のグラニフ店舗やオンラインストアにて、6月18日より取り扱い開始となる。

【ラインナップ一覧】

PAC-MAN TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Taiko no Tatsujin TM Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

塊魂 TM Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.