BANANA NEEDLE、気分を上げたいときに聴きたい5thアルバム『Dance』をリリース
世界的にも珍しいハモンドオルガン・インスト・トリオとして、ジャンルを超えた音楽ファンの熱視線を集めるBANANA NEEDLEが、5thアルバム『Dance』をリリースした。
2018年の1stアルバムから6年目、5作目となる意欲作だ。市塚の楽曲3曲、カバー1曲、ラッパーやシンガーをゲストに迎えた1曲、合計5曲からなる今回のEPは、コンテンポラリーなファンクナンバーから、パーティチューンまで、気分をあげたい時にピッタリなプレイリストだ。
リリース情報
発売中
https://www.tunecore.co.jp/artists/BANANANEEDLE
1. Head Attack
2. Get Up And Dance
3. Neeegeeeee
4. GROSSO
5. Get Up And Dance (VOLTA MASTERS Remix)
MC：Mr.Summer , Precious , A.O
Singer：Kyoko
ハモンドオルガン、作曲：市塚 裕子
ベース：三重野 徹朗
ドラム：キムラ ミツノリ
アレンジ：BANANA NEEDLE
プロデュース：VOLTA MASTERS
© Revolution Recording
リバーシティミュージックエンタテインメント株式会社
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