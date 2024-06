世界的にも珍しいハモンドオルガン・インスト・トリオとして、ジャンルを超えた音楽ファンの熱視線を集めるBANANA NEEDLEが、5thアルバム『Dance』をリリースした。2018年の1stアルバムから6年目、5作目となる意欲作だ。市塚の楽曲3曲、カバー1曲、ラッパーやシンガーをゲストに迎えた1曲、合計5曲からなる今回のEPは、コンテンポラリーなファンクナンバーから、パーティチューンまで、気分をあげたい時にピッタリなプレイリストだ。

リリース情報







『Dance』発売中https://www.tunecore.co.jp/artists/BANANANEEDLE1. Head Attack2. Get Up And Dance3. Neeegeeeee4. GROSSO5. Get Up And Dance (VOLTA MASTERS Remix)MC:Mr.Summer , Precious , A.OSinger:Kyokoハモンドオルガン、作曲:市塚 裕子ベース:三重野 徹朗ドラム:キムラ ミツノリアレンジ:BANANA NEEDLEプロデュース:VOLTA MASTERS© Revolution Recordingリバーシティミュージックエンタテインメント株式会社