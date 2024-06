A5等級サーロインステーキが60%OFF！肉匠丸富 楽天市場店「父の日特別セール」

丸富商店は、2024年の父の日特別セールとして、「高級和牛専門店 肉匠丸富 楽天市場店」内にて、「国産 黒毛和牛 A5等級 サーロインステーキ」を通常価格より60%OFFにて販売します。

肉匠丸富 楽天市場店「父の日特別セール」

期間: 2024年6月17日(月)9:59まで

店舗: 高級和牛専門店 肉匠丸富 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/nikushoumarutomi/sir-loin_steak_250-3/

<国産 黒毛和牛 A5等級 サーロインステーキ>

250g×3枚 同店通常価格:17,400円 → 6,960円(60%OFF)

250g×5枚 同店通常価格:29,000円 → 11,600円(60%OFF)

丸富商店は、2024年の父の日特別セールとして、「高級和牛専門店 肉匠丸富 楽天市場店」内にて、「国産 黒毛和牛 A5等級 サーロインステーキ」を通常価格より60%OFFにて販売します。

2024年の父の日は6月16日(日)。

特別セールは、6月17日(月)9:59まで実施します。

■父の日特別セールについて

ステーキの王様とも称されるサーロインを厳選黒毛和牛で用意されています。

脂肪と赤身のバランスが絶妙であり、甘み・風味に優れ、ジューシーな霜降りが多いサーロイン。

注文を受けてから自社職人が丁寧にカットし、冷凍便にて送られます。

国産 黒毛和牛 A5等級 サーロインステーキ1

国産 黒毛和牛 A5等級 サーロインステーキ2

丸富サーロインステーキ

解体やカットは全て自社の職人が行っている

また、期間中に「国産 黒毛和牛 A5等級 サーロインステーキ」を購入したお客様に、ギフトカードを無料で付けられるキャンペーンを実施します。

専用ギフトBOXに映える華やかなブルーのカードは、「高級和牛専門店 肉匠丸富 楽天市場店」専用のギフトオプションです。

