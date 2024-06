農協牛乳プレゼント！TAMAGO COCCO「牛乳月間フェア」

JA全農たまごは、全国農業協同組合連合会酪農部とタイアップし、直営の洋菓子店『TAMAGO COCCO薬王寺本店』『TAMAGO COCCO二子玉川店』にて、2024年6月6日(木)〜6月11日(火)の間、牛乳・乳製品の消費拡大を目的として「牛乳月間フェア」を開催します。

TAMAGO COCCO「牛乳月間フェア」

1. 実施期間:2024年6月6日(木)〜6月11日(火)

2. 実施場所:TAMAGO COCCO薬王寺本店

TAMAGO COCCO二子玉川店

3. 実施内容:店頭購入1,000円以上のお客様に農協牛乳200mlを1本プレゼント

現在、円安やウクライナ情勢などの影響で、生乳生産に必要な飼料価格や資材価格などが高騰しており、酪農経営は過去に例をみないほど厳しい状況です。

一般社団法人Jミルクは、牛乳に対する関心を高め、酪農・乳業の仕事を周知することを目的として6月1日を「牛乳の日」、6月を「牛乳月間」として販売促進や食育活動に取り組んでいます。

農協たまごを使用したとろけるプリン

前回フェア(2023年1月)の様子

