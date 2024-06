温熱ツボケア×スタイル補整！YB-LAB.『ゆらフィット(yura-fit) ブラインナー』

YB-LAB.は、“温熱ツボケア×スタイル補整”の高機能着圧ブラインナー『ゆらフィット(yura-fit) ブラインナーを、2024年6月1日からオンラインモールにて先行販売を開始しました。

YB-LAB.『ゆらフィット(yura-fit) ブラインナー』

カラー : [全3色展開]ホワイトティー(アイボリー)/ヌード(ベージュ)/ナイトフォール(ブラック)

サイズ : M-L/L-LL

価格 : 3,828円/税込

販売URL:https://ybl-store.net/lp?u=yrtlsoneprs

2024年7月中旬〜下旬より公式サイトにて発売開始予定。

YB-LAB.は、人気スタイルアップインナーブランド「グラマラスパッツシリーズ」から、新しいコンセプト“温熱ツボケア×スタイル補整”の高機能着圧ブラインナー『ゆらフィット(yura-fit) ブラインナー』(3,828円/税込)を、2024年6月1日からオンラインモールにて先行販売を開始しました。

前向きな毎日を支える『ゆらフィット(yurafit)』

■『ゆらフィット ブラインナー』の特徴

▼バンブー生地を使った高機能着圧ブラインナー

『ゆらフィット』は、「ブラインナー」と「ボディシェイパー」の2つの機能をひとつにし、身体の内側と外側からWでアプローチする高機能ブラインナーです。

独自の段階圧設計を活かしきつすぎない着圧がピタッと身体にフィットし、自然な美しいシルエットを叶えます。

●『ゆらフィット』補整サポートの秘密

・伸縮性に優れたアンダーゴム不使用のノンワイヤー設計

・ウエスト周りのぷに肉をキュッとメイク

・ぽっこりお腹をサポートするセンター加圧

特に注目すべきは、身体にも地球にも優しいサスティナブルな天然繊維のバンブー(竹)素材を使用していることです。

竹から想像される以上に、肌触りが非常に柔らかく、抗菌防臭機能に優れておりイヤなニオイや汗をしっかりと吸着するので、デリケートな肌にも安心してお使いいただきながら長時間の着用でも快適さを保ちます。

また、通気性が良いため、汗をかいても快適に過ごせるのが特徴。

この特性により、日中のスタイル補整から夜のリラックスタイムまで、あらゆるシーンで活躍します。

新感覚の天然繊維バンブー(竹)を採用

▼心身のリズムを穏やかに「肝兪(かんゆ)」を発熱糸が温める

身体から発する汗や水分を吸収し、発熱する特殊な発熱糸の部分が背中にあるツボ「肝兪(かんゆ)」をじんわり温め、リラックス効果をサポートします。

忙しい毎日を過ごす現代女性にとって、心身のリズムを穏やかに保つためのお守りのような機能を採用し、外出中でもご自宅でも、いつでもどこでも快適な着心地を感じられることで、日々の疲れを癒し、穏やかな時間を『ゆらフィット』が提供されます。

日々の不調に寄り添う、お守りのような存在。

▼お肌を労わるダイズイソフラボンエキス配合

長時間肌に触れるインナーだからこそ、肌への優しさに徹底的にこだわりました。

後加工でダイズイソフラボンエキスを生地に配合することで、生地の柔らかさが格段に向上。

これにより、肌に触れる感触がより柔らかく、優しく仕上がりました。

生地にダイズイソフラボンエキス配合

▼ファッションと相性抜群なこだわりのデザインカラー

ファッションと機能性を両立させたこだわりのデザインは、ショルダーの縫い目を後方に配置することで、着用時の食い込みを防ぎ、背中の解放感を実現しました。

デザインカラーも、肌に馴染む「ホワイトティー」、自然なヌードカラーの「ヌード」、そしてシックな「ナイトフォール」の3色を展開しています。

これらのカラーは、日々のファッションにマッチしやすく、どんなシーンでも対応できるように合わせやすいカラーとデザインで、心地よさと美しさを叶えます。

生活スタイルに合わせたカラー展開

