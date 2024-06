おもてなしセレクション2024受賞！Nazuna 京都 椿通

「Nazuna 京都 椿通」が、“日本ならでは”の魅力にあふれる商品・サービスとして「おもてなしセレクション2024」を受賞しました。

「Nazuna 京都 椿通」概要

アクセス:阪急電鉄 京都本線「大宮駅」・

京福電気鉄道 嵐山本線「四条大宮駅」から徒歩約5分

所在地 :京都市下京区高辻通大宮西入坊門町838

客室数 :23室

・ラグジュアリータイプ9室(すべて〜2名利用)

・デラックスタイプ14室(すべて〜3名利用)

【宿泊に関するお問い合わせ先】

電話番号: 075-748-0402

Email :tsubaki@nazuna.co

「おもてなしセレクション」は、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に2015年に創設され、全日本空輸株式会社(ANA)、日本郵便などの民間企業20社以上で運営されるアワードです。

認定にあたっては、日本在住の外国人有識者による審査が実施されています。

■Nazuna 京都 椿通について

今回受賞した「Nazuna 京都 椿通」は、明治時代に建てられた築110年以上の京町家が並ぶ路地一体をリノベーションした、全23棟の客室とレストランで構成される旅館です。

奥行きのある京都らしい造りが印象的なレセプション棟を抜けると、花街の世界を彷彿とさせる街並みが広がります。

石畳が敷かれた路地には夕暮れと共に提灯や置き行灯が灯り、お客様を艶やかで幻想的な空間へと誘います。

Nazuna 京都 椿通

客室は、京都の自然美をテーマとした「TAKE」「MIZU」「IWA」「HANA」「HA」の5つのカテゴリーから選べます。

全室半露天風呂付き、他のゲストとの接触の少ない一棟貸切型のコンセプトルームとなっています。

