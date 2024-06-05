マウスコンピューター、対象PCが最大3.5万OFFになる「夏先取りセール第2弾」開催
【夏先取りセール第2弾】
開催期間：6月5日11時～6月19日10時59分
期間：6月5日(水)11時～6月19日(水)10時59分
開催期間：6月5日11時～6月19日10時59分
マウスコンピューターは、6月5日よりECサイトにて「夏先取りセール第2弾」を開始した。開催期間は6月19日10時59分まで。
期間中は、対象となるmouseブランド、G-Tune、DAIVのノートPC/デスクトップPCが最大35,000円OFF価格で販売される。
夏先取りセール第2弾
期間：6月5日(水)11時～6月19日(水)10時59分
最大値引き：35,000円OFF
対象セール品
【mouseブランド】商品名 通常価格 セール価格 ノート mouse F7-I3U01BK-A 89,800円 86,800円 ノート mouse K5-I7GM5BK-A 159,800円 139,800円 デスクトップ mouse CA-A5A01 129,800円 118,800円 デスクトップ mouse MH-I7U01 159,800円 149,800円
mouse F7-I3U01BK-A
mouse MH-I7U01
【G-Tune】商品名 通常価格 セール価格 デスクトップ G-Tune DG-A5G60 179,800円 174,900円 デスクトップ G-Tune DG-A7G7S 339,900円 329,800円
G-Tune DG-A7G7S
【DAIV】商品名 通常価格 セール価格 ノート DAIV Z6-I9G70SR-A 1419,800円 389,800円 デスクトップ DAIV FW-X3N04 499,800円 464,800円
DAIV Z6-I9G70SR-A
DAIV FW-X3N04
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