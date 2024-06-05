【1つ無料】ローソン「もらえるキャンペーン」、6月4日スタートの商品をチェック! - 「ジョージア THE ブリューアイスコーヒー」などがもらえる
ローソンは、期間中に対象商品を購入すると、引換対象商品の無料券がレシートに付いてくる「1本もらえるキャンペーン」を実施している。
○対象商品
「コカ・コーラ ジョージア THE ブラック 500ml / THE ラテ 500ml」いずれかを1つ買うと、「コカ・コーラ ジョージア THE ブリューアイスコーヒー 500ml」の持ち帰り限定無料券がレシートについてくる。発券期間は6月4日から10日まで。なお、無料券の使用期間は6月11日から24日までとなる。
(ローソン公式サイトから引用)
「ハウスウェルネスフーズ メガシャキ 100ml / ネルノダ 100ml」いずれかを1つ買うと、「ハウスウェルネスフーズ ネルノダ粒タイプ 1袋」の持ち帰り限定無料券がレシートについてくる。発券期間は6月4日から10日まで。なお、無料券の使用期間は6月11日から17日までとなる。
(ローソン公式サイトから引用)
○対象商品
「コカ・コーラ ジョージア THE ブラック 500ml / THE ラテ 500ml」いずれかを1つ買うと、「コカ・コーラ ジョージア THE ブリューアイスコーヒー 500ml」の持ち帰り限定無料券がレシートについてくる。発券期間は6月4日から10日まで。なお、無料券の使用期間は6月11日から24日までとなる。
(ローソン公式サイトから引用)
「ハウスウェルネスフーズ メガシャキ 100ml / ネルノダ 100ml」いずれかを1つ買うと、「ハウスウェルネスフーズ ネルノダ粒タイプ 1袋」の持ち帰り限定無料券がレシートについてくる。発券期間は6月4日から10日まで。なお、無料券の使用期間は6月11日から17日までとなる。
(ローソン公式サイトから引用)