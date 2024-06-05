ローソンは、期間中に対象商品を購入すると、引換対象商品の無料券がレシートに付いてくる「1本もらえるキャンペーン」を実施している。

○対象商品

「コカ・コーラ　ジョージア　THE　ブラック　500ml / THE　ラテ　500ml」いずれかを1つ買うと、「コカ・コーラ　ジョージア　THE　ブリューアイスコーヒー　500ml」の持ち帰り限定無料券がレシートについてくる。発券期間は6月4日から10日まで。なお、無料券の使用期間は6月11日から24日までとなる。

(ローソン公式サイトから引用)

「ハウスウェルネスフーズ　メガシャキ　100ml / ネルノダ　100ml」いずれかを1つ買うと、「ハウスウェルネスフーズ　ネルノダ粒タイプ　1袋」の持ち帰り限定無料券がレシートについてくる。発券期間は6月4日から10日まで。なお、無料券の使用期間は6月11日から17日までとなる。

(ローソン公式サイトから引用)