【6月オススメセール】実施期間:6月19日まで

セガはPlayStation Storeとニンテンドーeショップにて「セガ 6月オススメセール」を6月5日に開始した。実施期間は6月19日まで。

今回のセールでは「龍が如く 8」が35%引き、「たべごろ! スーパーモンキーボール 1&2リメイク」が66%引き、「初音ミク Project DIVA MEGA39's」が25%引きなどとなっている。いずれも対象はダウンロード版で、「龍が如く」シリーズは「極」、「極2」、「0」、「維新!」、「7」、「7外伝」も対象となっている。

「龍が如く 8」アルティメットエディション

「龍が如く 極」

「ソニックフロンティア」

「たべごろ! スーパーモンキーボール 1&2リメイク」

「初音ミク Project DIVA MEGA39's」

