出場選手発表！国際バドミントンU16庄内2024

一般社団法人 国際バドミントンU16推進協議会は、2024年6月29日、30日に山形県鶴岡市にて開催される、『国際バドミントンU16庄内2024』の出場選手が決定し発表しました。

国際バドミントンU16庄内2024

大会名 : 国際バドミントンU16庄内2024

種目 : U16男子シングルス、U16女子シングルス

日程 : 6月29日 予選グループステージ(09:00〜17:00)

6月30日 決勝トーナメント(09:00〜15:00)

会場 : 山形県鶴岡市小真木原総合体育館 入場無料

生中継 : YouTubeにて世界同時ライブ配信

出場国 : フランス、スペイン、英国、デンマーク、スコットランド、米国、

カナダ、オーストラリア、タイ、インドネシア、韓国、日本

主催 : 一般社団法人 国際バドミントンU16推進協議会

共催 : 鶴岡市

後援 : 公益財団法人 日本バドミントン協会、山形県バドミントン協会、

鶴岡バドミントン協会、山形県、慶應義塾大学庄内みらい研究機構

協力 : 鶴岡商工会議所、庄内観光コンベンション協会、

公益財団法人出羽庄内国際交流財団

大会詳細:https://international-badminton-u16.jp

本大会は、欧州・アジア・オセアニア・米大陸からのトップアスリートが金メダルを競う、U16カテゴリでは唯一の国際大会であり、事実上の世界一決定戦です。

2連覇を狙う阿波選手

連続出場のタイのプレンパンポン選手

<2023年大会ダイジェストムービー(1分37秒)>

▼出場選手一覧

日本男子は、萩原駿希(埼玉栄中)、山口晃央(埼玉栄中)、剱持光陽(鶴岡市立第一中)、渋谷圭佑(山形市立第十中)の4選手が、そして日本女子は、阿波芽衣咲(柳井市立柳井中)、渡邉柚乃(倉敷市立第一中)、廣瀬朱(鶴岡市立第一中)、鈴木蘭音(米沢市立第二中)の4選手が出場します。

阿波選手は前回の2023庄内大会で2年生ながら女子優勝しており、2024年連続出場して2連覇を狙います。

男子の注目選手は、前回銅メダルを獲得したプレンパンポン選手(タイ)。

二大会連続出場で優勝を狙います。

