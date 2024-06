錫(すず)100%製の曲がる器などを製造販売する「能作」から、2024年7月1日(月)に「能作ポケモンコレクション」が登場!

夏休みには、富山県の本社にて「ポケモン鋳物製作体験」も開催されます。

能作「ポケモンコレクション」

発売日:2024年7月1日(月)

販売店舗:国内の「能作」直営店18店舗、能作公式オンラインショップ、ポケモンセンターカナザワ、ポケモンセンターオンライン

販売開始時間:

・能作直営店:店舗の開店時間に準ずる。

・能作公式オンラインショップ:午前8:00

・ポケモンセンターカナザワ:店舗の開店時間に準ずる。

・ポケモンセンターオンライン:午前10:00

【ポケモンセンターカナザワ、ポケモンセンターオンラインでの販売に関して】

※数量には限りがあるため、品切れになる場合があります

※できるだけ多くの方が購入できるよう、購入数を制限する場合があります

錫(すず)100%製の曲がる器などを製造販売する「能作」から、高岡市の伝統工芸である「鋳物」づくりの職人技術により、手仕事で一つひとつ仕上げた「能作ポケモンコレクション」が登場!

「能作直営店」と「能作公式オンラインショップ」では、ポケモン製品を購入した方に、ポケモンのイラスト入り特製ステッカーをプレゼントするキャンペーンも実施します。

※ポケモンセンターカナザワ、および、ポケモンセンターオンラインで購入の場合は対象外

また、富山県高岡市の本社工場では、夏休み期間中「ポケモン鋳物製作体験」を開催!

鋳物にちなんだ4つのポケモンの中から好きなデザインを選んで、錫100%の箸置きづくりを体験できます☆

モンスターボールの器

価格:各 11,000円(税込)

サイズ:H74 φ75mm(身:H35 φ75mm/蓋:H52 φ75mm)

素材:錫100%

モンスターボールの形そのままの錫製の器。

大切な物をしまう小物入れとして使えるほか、錫は酸化しにくく抗菌作用があるとされるので、食器としても使用できます。

錫100%製の器で、器を開けると、器の底面にピカチュウのシルエットが現れます。

高級感のある箱付きで、プレゼントにもぴったりです☆

メタモントレー

価格:各 7,150円(税込)

サイズ:H2.5 W129 D108mm

素材:錫100%

「メタモン」のようにやわらかく、好きな形に曲げて使用できる錫100%製のトレー。

アクセサリートレーやコースターなど、使い手の自由な発想で楽しめます。

ポケモンのイラスト入り特製ステッカープレゼントキャンペーン

能作ポケモンコレクション発売を記念し、国内の「能作」直営店および能作公式オンラインショップにてポケモン製品を購入すると、ポケモンのイラスト入り特製ステッカーをプレゼント!

錫の優しい輝きをイメージした、ミラーアルミ仕様のステッカーです。

※一点購入ごとに一枚進呈。数量に限りがあるため、なくなり次第終了

※ポケモンセンターカナザワ、および、ポケモンセンターオンラインで購入の場合は対象外

【夏休み企画】ポケモンと一緒に伝統工芸「鋳物」の職人技を体験

開催期間:1,100円(税込)

開催期間:2024年7月1日(月)〜9月30日(月)

時間:10:30、11:15、13:00、13:45、14:30、15:15、16:00、16:45

所要時間:約30分

定員:各回18名

対象年齢:小学生以上

※小学生未満の方が体験する場合は、安全上、子ども1名につき保護者1名の同伴が必須

開催場所:能作 本社工場(富山県高岡市オフィスパーク8-1)

※オンライン予約システムまたは電話による事前予約制

富山県高岡市の本社工場で、夏休み期間中に「ポケモン鋳物製作体験」を開催します。

高岡で400年以上継承されてきた「生型鋳造法(なまがたちゅうぞうほう)」という砂を押し固めて鋳型を造型する伝統技法を用いて、ポケモンがデザインされた錫100%の箸置きづくりが体験できます。

旅行での体験としても、夏休みの自由研究としてもおすすめです☆

鋳物にちなんだ4匹のポケモンの中から、好きなデザインを選べます!

リザードン

錫はリザードンの炎のように熱い温度で溶かします!

サンド

鋳物製作には、砂を使用します。

メタモン

錫はメタモンのようににやわらかくて変幻自在!

チリーン

「能作」で製造された風鈴の音はチリーンのきれいな鳴き声のようです。

錫で作られた、職人の技が光るモンスターボールなどのユニークな形のコレクション!

「能作ポケモンコレクション」は、2024年7月1日(月)より、国内の「能作」直営店18店舗、能作公式オンラインショップ、ポケモンセンターカナザワ、ポケモンセンターオンラインにて販売開始です。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

