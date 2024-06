サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生し、4月17日にデビューした11人組ガールズグループ・ME:Iが結成されるまでの過程を収めたBlu-ray BOX/DVD BOX『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 番外編-夢へのはじまり-』が、7月24日に発売されることが決定した。『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』はシーズン歴代最多となる応募総数約1万4000人の中から101人の練習生を選出。132日間にわたるオーディションの最終候補となった20人の中から、国民プロデューサー(視聴者)による投票の結果、COCORO、MIU、MOMONA、RAN、SHIZUKU、AYANE、KEIKO、KOKONA、RINON、SUZU、TSUZUMIの11人がデビューメンバーに決定した。投票開始からの総投票数は約9000万票にのぼった。今作は、メンバー1人につきBlu-ray/DVD1枚の11枚組で各90分収録。メンバーそれぞれの番組未公開映像、本編では伝えきれなかった苦悩や葛藤をより赤裸々に映し出したインタビューが収録される。DVD BOX(税込1万5000円)、Blu-ray BOX(同2万円)はともにファンクラブ会員限定商品で、数量限定生産のため売り切れ次第終了となる。