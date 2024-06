ASTRO チャウヌ＆ZB1ら出演「KCON JAPAN 2024」が6月20日にTBSチャンネル1とMnetで放送・配信決定！

5月にZOZOマリンスタジアムで開催された「KCON JAPAN 2024」の「M COUNTDOWN STAGE」の模様がスペシャル版として、6月20日(木)にCS放送・TBSチャンネル1とMnetにて日韓同時放送・配信される。日本で行われたKCON史上歴代最大規模で開催された「M COUNTDOWN STAGE」。“第5世代新人”として話題沸騰中のBOYNEXTDOOR、ILLIT、NCT WISH、TWS、ZEROBASEONEから、ソロ歌手としても活躍するSHINeeのキー、CNBLUEのジョン・ヨンファ、ASTROのチャウヌ、少女時代のテヨンのステージや、去年に引き続き出演した&TEAM、INI、JO1、NiziUらに加え、ME:IやIS:SUEのフレッシュなステージまで計27組が出演したコンサートの様子をスペシャル版としてオンエアする。

各アーティストの代表曲から最新曲、さらにはK-POPファンなら誰もが知っているレジェンド曲をカバーする「RE-Meeted STAGE」や、毎年KCONで熱い反応を得ているシグネチャーコンテンツ「DREAM STAGE」など盛りだくさんの内容をお届け。

■番組概要

「KCON JAPAN 2024×M COUNTDOWN」

放送・配信日:2024年6月20日(木)16:00〜

※Mnet Japanの日韓同時放送枠は15:45〜となります

※字幕版は、2024年7月12日(金)22:30〜オンエア



【出演者】

&TEAM、8TURN、B.D.U、BOYNEXTDOOR、EPEX、Hi-Fi Un!corn、ILLIT、INI、IS:SUE、JO1、Kep1er、ME:I、NCT WISH、NiziU、P1Harmony、Red Velvet、TEMPEST、THE NEW SIX、The Wind、TWS、xikers、YENA、ZEROBASEONE、SHINee キー、CNBLUE ジョン・ヨンファ、ASTRO チャウヌ、少女時代 テヨン



放送:CS放送 Mnet Japan / TBSチャンネル1

配信:動画配信サービス「Mnet Smart+」

2024年 Mnet / 180分(予定) / 日韓同時放送

(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved



