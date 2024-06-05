East Of Eden、7/24リリースの2ndミニアルバムから「Chasing The Moon」先行配信＆MV公開
East Of Edenが、7月24日リリースの2ndミニアルバム『Forbidden Fruit -2nd piece-』に収録される「Chasing The Moon」をDigital Singleとして6月5日（水）よりストリーミング＆ダウンロード配信開始。ミュージックビデオも公開した。
6月7日（金）大阪・なんばHATCHを皮切りに、6月22日（土）東京・豊洲PIT、6月28日（金）愛知・名古屋ダイアモンドホールで開催されるバンド初の全国ツアー＜East Of Eden 1st Live Tour - Forbidden Fruit -＞がスタートする直前に先行配信される「Chasing The Moon」は、2023年10月にZepp DiverCity(TOKYO)で開催された1stライブ、そして2024年3月にZepp Haneda(TOKYO)で開催された2ndライブの本編ラストにパフォーマンスされファンから好評を博した疾走感あふれるナンバー。
そして、大阪・東京にてメンバーが登場するインストアイベントの開催も決定。8月31日（土）タワーレコード梅田NU茶屋町店にはAyasa・Yuki・MIZUKIが、9月1日（日）タワーレコード新宿店にはAyasa・湊あかね・わかざえもんが登場し、トーク＆ジャケットサイン会が行われる。
4月に先行配信された「Judgement Syndrome」（BS-TBS火曜ドラマ9「御社の乱れ正します！」主題歌）、今回配信リリースされた「Chasing The Moon」、湊あかねが初の作詞を手掛けた「Eden」、すでにワンマンライブで披露されている「鈍色のラビリンス」、そして「Judgement Syndrome」同様、草野華余子が作詞・作曲を担当した新曲「CROSS∞ROADS」の計5曲が収録され、Blu-ray（「Judgement Syndrome(Music Video)」「CROSS∞ROADS (Music Video)」「Judgement Syndrome (Music Video) -Making Movie-」「CROSS∞ROADS (Music Video) -Making Movie-」収録）付きの【初回限定盤A】、DVD（「Judgement Syndrome(Music Video)」「CROSS∞ROADS (Music Video)」収録）付きの【初回限定盤B】、そしてCDのみの【通常盤】の全3タイプでリリースとなる2ndミニアルバム『Forbidden Fruit -2nd piece-』。
ビクターオンラインストアでは、『Forbidden Fruit -2nd piece-』（初回限定盤A/初回限定盤B）と、「Judgement Syndrome」の配信ジャケットビジュアルを大きくレイアウトした「Forbidden Fruit -2nd piece- オリジナルTシャツ」（黒/白2タイプ、各M/L/XL 3サイズ）をセットにした限定商品の販売を6月19日（日）まで受け付けている。またメンバー5名全員が出演し、7月6日（土）14時より実施されるインターネットサイン会の予約も現在受付中だ。また主要CDチェーンでのオリジナル特典の詳細も発表されている。
リリース情報
2024年6月5日（水）配信
https://jvcmusic.lnk.to/chasingthemoon
リリース情報
[発売日] 2024年7月24日（水）、CD＆配信同時リリース
[収録曲] ※全5曲入り、曲順未定3タイプ共通
Judgement Syndrome / Chasing The Moon / 鈍色のラビリンス / Eden / 新曲（タイトル未定）
[商品詳細]
【初回限定盤A】 CD+Blu-Ray、VIZL-2327、￥5,500(tax included)
＜Blu-ray収録内容＞
1. Judgement Syndrome(Music Video)
2. タイトル未定(Music Video)
3. Judgement Syndrome(Music Video) -Making Movie-
4. タイトル未定(Music Video) -Making Movie
【初回限定盤B】 CD+DVD、VIZL-2328、￥4,400(tax included)
＜DVD収録内容＞
1. Judgement Syndrome(Music Video)
2. タイトル未定(Music Video)
【通常盤】 CD、VICL-65978、￥2,750(tax included)
【ビクターオンラインストア限定「East Of Eden / Forbidden Fruit -2nd piece - オリジナルTシャツ」付きセット商品詳細】
メジャー2ndミニアルバム『Forbidden Fruit -2nd piece-』と、配信シングル「Judgement Syndrome」のジャケットビジュアルを大きくレイアウトした「Forbidden Fruit -2nd piece- オリジナルTシャツ」（黒/白2タイプ、各M/L/XL 3サイズ）をセットにしたVICTOR ONLINE STORE限定商品。
※予約受付締切：2024年6月16日（日）23:59まで
■Forbidden Fruit -2nd piece-[VICTOR ONLINE STORE限定セットA]
[初回限定盤A+ Forbidden Fruit -2nd piece- オリジナルTシャツ（黒/白・M/L/XLサイズ）]
各￥9,350（税込）
■Forbidden Fruit -2nd piece-[VICTOR ONLINE STORE限定セットB]
[初回限定盤B+ Forbidden Fruit -2nd piece- オリジナルTシャツ（黒/白・M/L/XLサイズ）]
各￥8,250（税込）
※ご購入は「ビクターオンラインストア販売ページ」 https://victor-store.jp/special/eoe202407
※詳しくは https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/35.html
ライブ・イベント情報
7月6日（土）
https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/36.html
ライブ・イベント情報
◆6月7日（金）大阪・なんばHatch 開場18:00 / 開演19:00
◆6月22日（土）東京・豊洲PIT 開場17:00 / 開演18:00
◆6月28日（金）名古屋・ダイアモンドホール 開場18:00 / 開演19:00
[席種・価格・問い合わせ]
◆大阪・なんばHatch
S席（特典グッズ付）：13,000（税込） ※全席椅子指定席
A席：\7,500（税込） ※全席椅子指定席
※別途ドリンク代600円
※問い合わせ：キョードーインフォメーション https://kyodo-osaka.co.jp/
0570-200-888 (日祝休み 11:00〜18:00)
◆東京・豊洲PIT
S席（特典グッズ付）：\13,000（税込） ※椅子指定席
A席：\7,500（税込） ※椅子指定席
スタンディングエリア：\6,500（税込） ※整理番号付き"
※別途ドリンク代600円
※問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
◆名古屋・ダイアモンドホール
S席（特典グッズ付）：13,000（税込） ※全席椅子指定席
A席：\7,500（税込） ※全席椅子指定席
※別途ドリンク代600円
※問い合わせ：SUNDAY FOLK PROMOTION https://www.sundayfolk.com/
052-320-9100 (12:00〜18:00)
※詳細は https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/30.html をご覧ください。
ライブ・イベント情報
8月31日（土）、タワーレコード梅田NU茶屋町店
https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/39.html
9月1日（日）、タワーレコード新宿店
https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/40.html
関連リンク
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