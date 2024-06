East Of Edenが、7月24日リリースの2ndミニアルバム『Forbidden Fruit -2nd piece-』に収録される「Chasing The Moon」をDigital Singleとして6月5日(水)よりストリーミング&ダウンロード配信開始。ミュージックビデオも公開した。6月7日(金)大阪・なんばHATCHを皮切りに、6月22日(土)東京・豊洲PIT、6月28日(金)愛知・名古屋ダイアモンドホールで開催されるバンド初の全国ツアー<East Of Eden 1st Live Tour - Forbidden Fruit ->がスタートする直前に先行配信される「Chasing The Moon」は、2023年10月にZepp DiverCity(TOKYO)で開催された1stライブ、そして2024年3月にZepp Haneda(TOKYO)で開催された2ndライブの本編ラストにパフォーマンスされファンから好評を博した疾走感あふれるナンバー。

リリース情報

New Single 「Chasing The Moon」





https://jvcmusic.lnk.to/chasingthemoon

リリース情報

『Forbidden Fruit -2nd piece-』





[収録曲] ※全5曲入り、曲順未定3タイプ共通

Judgement Syndrome / Chasing The Moon / 鈍色のラビリンス / Eden / 新曲(タイトル未定)

[商品詳細]

【初回限定盤A】 CD+Blu-Ray、VIZL-2327、¥5,500(tax included)

<Blu-ray収録内容>

1. Judgement Syndrome(Music Video)

2. タイトル未定(Music Video)

3. Judgement Syndrome(Music Video) -Making Movie-

4. タイトル未定(Music Video) -Making Movie

【初回限定盤B】 CD+DVD、VIZL-2328、¥4,400(tax included)

<DVD収録内容>

1. Judgement Syndrome(Music Video)

2. タイトル未定(Music Video)

【通常盤】 CD、VICL-65978、¥2,750(tax included)



【ビクターオンラインストア限定「East Of Eden / Forbidden Fruit -2nd piece - オリジナルTシャツ」付きセット商品詳細】

メジャー2ndミニアルバム『Forbidden Fruit -2nd piece-』と、配信シングル「Judgement Syndrome」のジャケットビジュアルを大きくレイアウトした「Forbidden Fruit -2nd piece- オリジナルTシャツ」(黒/白2タイプ、各M/L/XL 3サイズ)をセットにしたVICTOR ONLINE STORE限定商品。

※予約受付締切:2024年6月16日(日)23:59まで





■Forbidden Fruit -2nd piece-[VICTOR ONLINE STORE限定セットA]

[初回限定盤A+ Forbidden Fruit -2nd piece- オリジナルTシャツ(黒/白・M/L/XLサイズ)]

各¥9,350(税込)

■Forbidden Fruit -2nd piece-[VICTOR ONLINE STORE限定セットB]

[初回限定盤B+ Forbidden Fruit -2nd piece- オリジナルTシャツ(黒/白・M/L/XLサイズ)]

各¥8,250(税込)

※ご購入は「ビクターオンラインストア販売ページ」 https://victor-store.jp/special/eoe202407

※詳しくは https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/35.html

ライブ・イベント情報

ビクターオンラインストア購入者対象インターネットサイン会

7月6日(土)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/36.html

ライブ・イベント情報

<East Of Eden 1st Live Tour - Forbidden Fruit ->

◆6月7日(金)大阪・なんばHatch 開場18:00 / 開演19:00

◆6月22日(土)東京・豊洲PIT 開場17:00 / 開演18:00

◆6月28日(金)名古屋・ダイアモンドホール 開場18:00 / 開演19:00

[席種・価格・問い合わせ]

◆大阪・なんばHatch

S席(特典グッズ付):13,000(税込) ※全席椅子指定席

A席:\7,500(税込) ※全席椅子指定席

※別途ドリンク代600円

※問い合わせ:キョードーインフォメーション https://kyodo-osaka.co.jp/

0570-200-888 (日祝休み 11:00〜18:00)

◆東京・豊洲PIT

S席(特典グッズ付):\13,000(税込) ※椅子指定席

A席:\7,500(税込) ※椅子指定席

スタンディングエリア:\6,500(税込) ※整理番号付き"

※別途ドリンク代600円

※問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

◆名古屋・ダイアモンドホール

S席(特典グッズ付):13,000(税込) ※全席椅子指定席

A席:\7,500(税込) ※全席椅子指定席

※別途ドリンク代600円

※問い合わせ:SUNDAY FOLK PROMOTION https://www.sundayfolk.com/

052-320-9100 (12:00〜18:00)

ライブ・イベント情報

<トーク&ジャケットサイン会>

8月31日(土)、タワーレコード梅田NU茶屋町店

https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/39.html

9月1日(日)、タワーレコード新宿店

https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/40.html

映像クリエイター・神谷裕史が手掛けた同曲のミュージックビデオは、Zepp Haneda(TOKYO)のライブステージ映像、リハーサル風景、そしてメンバーのオフショットで構成された臨場感溢れる映像に仕上がっている。そして、大阪・東京にてメンバーが登場するインストアイベントの開催も決定。8月31日(土)タワーレコード梅田NU茶屋町店にはAyasa・Yuki・MIZUKIが、9月1日(日)タワーレコード新宿店にはAyasa・湊あかね・わかざえもんが登場し、トーク&ジャケットサイン会が行われる。4月に先行配信された「Judgement Syndrome」(BS-TBS火曜ドラマ9「御社の乱れ正します!」主題歌)、今回配信リリースされた「Chasing The Moon」、湊あかねが初の作詞を手掛けた「Eden」、すでにワンマンライブで披露されている「鈍色のラビリンス」、そして「Judgement Syndrome」同様、草野華余子が作詞・作曲を担当した新曲「CROSS∞ROADS」の計5曲が収録され、Blu-ray(「Judgement Syndrome(Music Video)」「CROSS∞ROADS (Music Video)」「Judgement Syndrome (Music Video) -Making Movie-」「CROSS∞ROADS (Music Video) -Making Movie-」収録)付きの【初回限定盤A】、DVD(「Judgement Syndrome(Music Video)」「CROSS∞ROADS (Music Video)」収録)付きの【初回限定盤B】、そしてCDのみの【通常盤】の全3タイプでリリースとなる2ndミニアルバム『Forbidden Fruit -2nd piece-』。ビクターオンラインストアでは、『Forbidden Fruit -2nd piece-』(初回限定盤A/初回限定盤B)と、「Judgement Syndrome」の配信ジャケットビジュアルを大きくレイアウトした「Forbidden Fruit -2nd piece- オリジナルTシャツ」(黒/白2タイプ、各M/L/XL 3サイズ)をセットにした限定商品の販売を6月19日(日)まで受け付けている。またメンバー5名全員が出演し、7月6日(土)14時より実施されるインターネットサイン会の予約も現在受付中だ。また主要CDチェーンでのオリジナル特典の詳細も発表されている。