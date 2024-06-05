リリース情報







『Forbidden Fruit -2nd piece-』[発売日] 2024年7月24日（水）、CD＆配信同時リリース[収録曲] ※全5曲入り、曲順未定3タイプ共通Judgement Syndrome / Chasing The Moon / 鈍色のラビリンス / Eden / 新曲（タイトル未定）[商品詳細]【初回限定盤A】 CD+Blu-Ray、VIZL-2327、￥5,500(tax included)＜Blu-ray収録内容＞1. Judgement Syndrome(Music Video)2. タイトル未定(Music Video)3. Judgement Syndrome(Music Video) -Making Movie-4. タイトル未定(Music Video) -Making Movie【初回限定盤B】 CD+DVD、VIZL-2328、￥4,400(tax included)＜DVD収録内容＞1. Judgement Syndrome(Music Video)2. タイトル未定(Music Video)【通常盤】 CD、VICL-65978、￥2,750(tax included)【ビクターオンラインストア限定「East Of Eden / Forbidden Fruit -2nd piece - オリジナルTシャツ」付きセット商品詳細】メジャー2ndミニアルバム『Forbidden Fruit -2nd piece-』と、配信シングル「Judgement Syndrome」のジャケットビジュアルを大きくレイアウトした「Forbidden Fruit -2nd piece- オリジナルTシャツ」（黒/白2タイプ、各M/L/XL 3サイズ）をセットにしたVICTOR ONLINE STORE限定商品。※予約受付締切：2024年6月16日（日）23:59まで■Forbidden Fruit -2nd piece-[VICTOR ONLINE STORE限定セットA][初回限定盤A+ Forbidden Fruit -2nd piece- オリジナルTシャツ（黒/白・M/L/XLサイズ）]各￥9,350（税込）■Forbidden Fruit -2nd piece-[VICTOR ONLINE STORE限定セットB][初回限定盤B+ Forbidden Fruit -2nd piece- オリジナルTシャツ（黒/白・M/L/XLサイズ）]各￥8,250（税込）※ご購入は「ビクターオンラインストア販売ページ」 https://victor-store.jp/special/eoe202407※詳しくは https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/35.html