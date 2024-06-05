MONKEY MAJIK、14thアルバム発売＆全国ツアー開催決定
MONKEY MAJIKが7月24日に14thアルバム『CIRCLES』をリリース、10月からアルバムを提げた全国ツアー＜MONKEY MAJIK LIVE TOUR 2024 〜CIRCLES〜＞を開催することを発表した。
14thアルバム『CIRCLES』は、テレビ大阪 真夜中ドラマ「地球の歩き方」エンディングテーマ「The Good Life」や、日本テレビ系「ぶらり途中下車の旅」テーマソングとなっている「Borderline」、6月12日に配信リリースされるDef Techとのコラボ曲「MONKEY MAJIK x Def Tech / O.G. Summer」の他、新録曲7曲を収録したアルバムとなる予定。
全国ツアー＜MONKEY MAJIK LIVE TOUR 2024 〜CIRCLES〜＞は、10月12日 北海道・Zepp Sapporoを皮切りに、ファイナルとなる12月1日 宮城・仙台GIGSまで全国15都市にて開催される。詳細は6月12日にオフィシャルサイトで発表、ファンクラブではチケット先行受付も実施予定だ。
14thアルバム『CIRCLES』
購入リンク：https://monkeymajik.lnk.to/CIRCLES
[CD+DVD] （スマプラ対応）
品番：RZCB-87137/B
価格：\5,400(本体価格)＋税
初回生産限定盤
[CD+Blu-ray] （スマプラ対応）
品番：RZCB-87138/B
価格：\5,400(本体価格)＋税
初回生産限定盤
[CD only] （スマプラ対応）
品番：RZCB-87139
価格：\3,200(本体価格)＋税
【収録内容】
- CD -
・The Good Life
※テレビ大阪 真夜中ドラマ「地球の歩き方」エンディングテーマ
・Borderline
※日本テレビ系「ぶらり途中下車の旅」テーマソング
・MONKEY MAJIK x Def Tech / O.G. Summer
他、新曲含む全10曲収録予定
- DVD/Blu-ray -
スタジオライブ映像 収録予定
【初回封入特典】
あり（後日詳細発表）
【CDショップ先着特典】
缶バッジ
＜MONKEY MAJIK LIVE TOUR 2024 〜CIRCLES〜＞
【青森】 10月14日(祝・月) 青森Quarter
【石川】 10月26日(土) 金沢AZ
【新潟】 10月27日(日) 新潟GOLDENPIGS RED STAGE
【愛知】 11月3日(日) Zepp Nagoya
【大阪】 11月4日(祝・月) Zepp Namba(OSAKA)
【佐賀】 11月7日(木) 佐賀 Live HOUSE GEILS
【福岡】 11月9日(土) Zepp Fukuoka
【鹿児島】 11月10日(日) 鹿児島CAPARVO HALL
【東京】 11月17日(日) Zepp Diver City(TOKYO)
【広島】 11月21日(木) LIVE VANQUISH
【岡山】 11月23日(土) CRAZY MAMA KINGDOM
【香川】 11月24日(日) 高松DiME
【福島】 11月30日(土) hipshotJapan
【宮城】 12月1日(日) 仙台GIGS
チケット：
ファンクラブ「MONKEY MAJIK MOBILE FC」先行受付
受付開始：6月12日(水)昼12:00〜
https://sp.monkeymajik.com