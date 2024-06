業界最大1.4インチ画面！ 計型GPSゴルフナビ『Shot Navi Evolve α』

テクタイトはショットナビの新製品として、業界最大1.4インチ画面と「GPS」「みちびき」「Galileo」「GLONASS」のマルチ測位対応で、精度の高い計測を実現した腕時計型GPSゴルフナビ『Shot Navi Evolve α』を2024年6月4日より販売中です。

計型GPSゴルフナビ『Shot Navi Evolve α』

価格 : 29,920円(税込)

製品カテゴリ : 腕時計型GPSゴルフナビ

本体外寸 : Φ47.5×13.2mm(ベルト除く)

重量 : 63g

主な機能 : フェアウェイナビ、Dynamic Green Eye、

レイアップナビ、グリーンディレクション、

コースレイアウト、エイム機能、レイアップサークル、

オートビュー、推奨番手、目安距離、地点登録、

ハザード表示、スコアカード、高低差、どでか文字、

マルチ測位、競技モード、Bluetooth、アプリ連動 など

防水仕様 : IPX7(生活防水程度)

バッテリー : リチウムポリマーバッテリー

充電規格 : USB Type-C

フル充電時間 : 約2.5時間

連続使用時間 : GPS使用時 最大9時間、時計約20日

コースデータの更新: USBストレージモード スマートフォンアプリ

パッケージ内容 : ショットナビ Evolve α本体、

充電通信用USBケーブル Type-Cウォッチケース、

クイックスタートガイド兼保証書

メーカーURL :

https://shotnavi.jp/

テクタイトはショットナビの新製品として、業界最大1.4インチ画面と「GPS」「みちびき」「Galileo」「GLONASS」のマルチ測位対応で、精度の高い計測を実現した腕時計型GPSゴルフナビ『Shot Navi Evolve α』(以下、Evolve α)を2024年6月4日より販売中!

【進化の歩みは止まらない】

「Evolve」という名を冠した、ショットナビの大ヒットモデルが帰って来た。

「Evolve α」は、独自のデザインと機能性を踏襲しながら、最新のトレンドを取り入れ、さらなる魅力をプラスアルファ。

お馴染みの機能や洗練された外観はそのままに、画面はサイズアップ。

汎用性の高いUSB Type-Cを採用し、さらには軽量化や人気の機能を追加。

【製品の特徴】

〇より見やすくなった画面・さらなる軽量化、薄型化

業界最大1.4インチ画面で画面サイズは従来のモデルよりも画面サイズ約36%アップと大きく見やすくなりながら、重量約14%軽量化、厚み約18%薄型化を実現し、装着感もUPしました。

〇Shot Navi独自のテクノロジー

・フェアウェイナビ・リアルディスタンス

ドッグレッグや直接グリーンを狙えない場合、現在地から自分が打ちたい方向のフェアウェイセンターまでの距離と、そこからグリーンセンターまでの3点間距離を表示する機能です。

〇精密なグリーン解析でスコアアップ

・Dynamic Green Eye

グリーンの起伏をヒートマップで表現、そして現在地から見たグリーンの形状をリアルタイムに自動回転して幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示。

〇頼れる機能でプレーをサポート

・オートメジャー

自動でショットを検知、記録します。

・グリーンディレクション

ドッグレッグのコースなど直接グリーンが見えない時に現在地からグリーンの方向を矢印で表示します。

・レイアップナビ

次のショットで得意な距離でグリーンが狙えるよう、現在地からレイアップ地点までの距離を表示します。

〇知りたい情報をタイムリーに

・オートビューチェンジ機能

残距離に応じて自動で最適なビューを表示します。

・水平・目安距離表示

計測された直線距離に加えて高低差(打ち上げ、打ち下ろし)を加味した実際に打つべき目安距離を自動で計算し表示します。

水平・目安距離表示はプレースタイルに合わせて切り替えが可能です。

・どでか文字ビュー

シンプルに距離だけを大きな文字で表示します。

〇高機能を支えるその他の技術

・『GPS』『みちびき』の他『Galileo』『GLONASS』にも対応したマルチ測位で距離計測の精度・安定性をアップしました。

・充電にはUSB Type-Cを採用。

〇安心・高品質のMADE IN JAPAN

ショットナビの製品は設計開発から製造までを日本国内にて一貫して行っている安心・高品質の“MADE IN JAPAN”です。

