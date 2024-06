新マルチプレイヤーモードトレーラー公開！GSE『Warhammer 40,000: Space Marine 2』

Game Source Entertainment(GSE)は、『Warhammer 40,000: Space Marine 2』を2024年9月9日にPlayStation(R)5でパッケージ版の通常版とGold Edition版を発売予定です。

GSE『Warhammer 40,000: Space Marine 2』

Game Source Entertainment(GSE)は、Saber Interactiveが開発し、Focus Entertainmentがグローバルパブリッシングする、サードパーソンアクションゲーム『Warhammer 40,000: Space Marine 2』を2024年9月9日にPlayStation(R)5でパッケージ版の通常版とGold Edition版を発売予定であることを発表!

今回は新トレーラーの公開をしました。

このトレーラーでは、まったく新しいPvE体験と、前作で好評を博したPvPモードの復活が明らかにされています。

大ヒット協力シューターゲーム『World War Z』の開発チームが手がけた、大量の敵が画面に登場する強烈、血まみれ、高速ペースのサードパーソン・アクションゲームを楽しみましょう。

スペースマリーンのスーパーヒューマンのスキルと残酷さを持つ、皇帝の偉大な戦士となり、超強力なアビリティと破壊的な武器を駆使して、遥か彼方の惑星でエピックなバトルを繰り広げ、銀河の恐怖を排除しましょう。

永久に続く銀河の闇の秘密を探り、人類への究極の忠誠を証明しましょう。

《Warhammer 40,000: Space Marine 2》

新マルチプレイヤーモードトレーラー

【新しい3人Co-opモードとPvPの復活】

古くからのファンも、新しいファンも、マルチプレイヤーを楽しむことができます!象徴であるスペースマリーンとケイオス・スペースマリーンの戦いが、3つの6vs6のPvPモード(殲滅、制圧、キャプチャー&コントロール)で復活するほか、本作には新しいCo-opモードが実装され、3人用の“オペレーションモード”で最大2人の仲間と一緒にゼノスを倒すことができます。

PvEとPvPの各モードでは、屈強なブルワークやコンバットシールドから、ステルスなスナイパーや迷彩マントまで、6つのクラスから選択することができます。

また、プレイヤーは兜からグリーブまで、豊富なカラーバリエーション、紋章デカール、肩当て、ガントレットなどでスペースマリーンをカスタマイズすることができます。

シーズンパスでは、さらに多くのコスメティックスが手に入り、ミッション、敵、武器などの新コンテンツが定期的な無料アップデートを通じて、すべてのプレイヤーに提供されます。

予約はこちら:

https://bit.ly/3yG7Jgz

《Warhammer 40,000: Space Marine 2》 Gold Edition版

価格:14,280円(税込)

【アイテム詳細】

■ゲームソフト

■限定アートコレクションスチールブック(スチールケース)

■シーズンパス:新のチャプターチャンピオン、武器・防具のスキンをアンロック

■ライフタイム特典:ウルトラマリーンをイメージしたボルトライフル、チェーンソード、クルス・タルミナトゥス・ポールドロンのスキンセット

■2024年9月8日までの予約注文を含む。

■早期アンロックは発売日の4日前までとなります。

プラットフォームおよび配信日は変更される場合があります。

停電や時差の影響により、プレイ時間が異なる場合があります。

インターネット接続が必要です。

■在庫がなくなり次第販売終了になります。

《Warhammer 40,000: Space Marine 2》 通常版

価格:9,980円(税込)

【アイテム詳細】

■ゲームソフト

■ライフタイム特典:ウルトラマリーンをイメージしたボルトライフル、チェーンソード、クルス・タルミナトゥス・ポールドロンのスキンセット

【製品情報】

タイトル:《Warhammer 40,000: Space Marine 2》

■対応機種 :PlayStation(R)5

■発売日 :2024年9月9日(月曜日)

■価格 :通常版 9,980円(税込)

Gold Edition版 14,280円(税込)

■ジャンル :ダークゴシックSFアクション

■プレイ人数 :オフライン 1人、オンライン 1-3人、最大12人

■表示対応言語 :英語、ロシア語、ドイツ語、スペイン語(EU)、

スペイン語(ラテンアメリカ)、イタリア語、

フランス語、ポルトガル語(ブラジル)、ポーランド語、

チェコ語、ウクライナ語、中国語(簡体字)、

中国語(繁体字)、韓国語、日本語、タイ語

■対応ボイス :英語、日本語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、

中国語(北京語)、スペイン語(EU)

■グローバル発売元:Focus Entertainment

■日本発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :Saber Interactive

■CERO :Z

■権利表記 :Warhammer 40,000: Space Marine 2 (C) Games Workshop Limited 2024. Space Marine, the Space Marine logo, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, 40,000, the ‘Aquila’ Double-headed Eagle logo, and all associated logos, illustrations, images, names, creatures, races, vehicles, locations, weapons, characters, and the distinctive likeness thereof, are either (R) or TM, and/or (C) Games Workshop Limited, variably registered around the world, and used under licence. Focus Entertainment and its logos are trademarks, registered or not, of Focus Entertainment. Saber Interactive and its logos are trademarks, registered or not, of Saber Interactive. All rights reserved to their respective owners. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan.

