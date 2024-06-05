ME:I、誕生までの軌跡を円盤化 オーディション未公開映像・インタビューも収録【“PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 番外編 夢へのはじまり”】
【モデルプレス＝2024/06/05】11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）が誕生するまでの軌跡を収めた『“PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 番外編 夢へのはじまり”』のBlu-ray・DVD BOXが、7月24日に発売される。
【写真】ME:I、可愛すぎる幼少期の姿
『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』はシーズン歴代最多となる応募総数約14,000人の中から101人の練習生を選出し、132日間にわたるオーディションの最終候補となった20人の中から国民プロデューサーによる投票で11人の順位が決定。投票開始からの総投票数は約9,000万票となり、COCORO（加藤心）、MIU（櫻井美羽）、MOMONA（笠原桃奈）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）、AYANE（高見文寧）、KEIKO（清水恵子）、KOKONA（佐々木心菜）、RINON（村上璃杏）、SUZU（山本すず）、TSUZUMI（海老原鼓）の11人が選ばれた。
今作では、メンバー11人の番組未公開映像、本編では伝えきれなかった苦悩や葛藤をより赤裸々に描いたストーリーやインタビューを収録。2024年4月に華々しくデビューしたME:Iの貴重なオーディション映像となっている。（modelpress編集部）
タイトル：PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 番外編 夢へのはじまり（読み：プロデュースワンオーワンジャパンザガールズバンガイヘンユメヘノハジマリ）
・DVD BOX（FC限定）
・DVD11枚組
・デジトレイ11組
・ブックレット（32P）
※数量限定生産の商品のため、売り切れ次第終了
＜DVD内容 各Disc 90分収録＞
・Disc1 MOMONA編
・Disc2 RINON編
・Disc3 AYANE編
・Disc4 MIU編
・Disc5 SUZU編
・Disc6 KOKONA編
・Disc7 SHIZUKU編
・Disc8 KEIKO編
・Disc9 RAN編
・Disc10 TSUZUMI編
・Disc11 COCORO編
＜外付け特典＞
セルカトレーディングカード1枚（11種類から1種）
※DVD BOX・Blu-ray BOX共通全11種
※希望メンバー選択可能
・Blu-ray BOX（FC限定）
・Blu-ray11枚組
・デジトレイ11組
・ブックレット（32P）
※数量限定生産の商品のため、売り切れ次第終了
＜Blu-ray内容 各Disc 90分収録予定＞
・Disc1 MOMONA編
・Disc2 RINON編
・Disc3 AYANE編
・Disc4 MIU編
・Disc5 SUZU編
・Disc6 KOKONA編
・Disc7 SHIZUKU編
・Disc8 KEIKO編
・Disc9 RAN編
・Disc10 TSUZUMI編
・Disc11 COCORO編
＜外付け特典＞
セルカトレーディングカード1枚（11種類から1種）
※DVD BOX・Blu-ray BOX共通全11種
※希望メンバー選択可能
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【写真】ME:I、可愛すぎる幼少期の姿
◆ME:I誕生までの軌跡を円盤化
『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』はシーズン歴代最多となる応募総数約14,000人の中から101人の練習生を選出し、132日間にわたるオーディションの最終候補となった20人の中から国民プロデューサーによる投票で11人の順位が決定。投票開始からの総投票数は約9,000万票となり、COCORO（加藤心）、MIU（櫻井美羽）、MOMONA（笠原桃奈）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）、AYANE（高見文寧）、KEIKO（清水恵子）、KOKONA（佐々木心菜）、RINON（村上璃杏）、SUZU（山本すず）、TSUZUMI（海老原鼓）の11人が選ばれた。
◆商品概要
タイトル：PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 番外編 夢へのはじまり（読み：プロデュースワンオーワンジャパンザガールズバンガイヘンユメヘノハジマリ）
・DVD BOX（FC限定）
・DVD11枚組
・デジトレイ11組
・ブックレット（32P）
※数量限定生産の商品のため、売り切れ次第終了
＜DVD内容 各Disc 90分収録＞
・Disc1 MOMONA編
・Disc2 RINON編
・Disc3 AYANE編
・Disc4 MIU編
・Disc5 SUZU編
・Disc6 KOKONA編
・Disc7 SHIZUKU編
・Disc8 KEIKO編
・Disc9 RAN編
・Disc10 TSUZUMI編
・Disc11 COCORO編
＜外付け特典＞
セルカトレーディングカード1枚（11種類から1種）
※DVD BOX・Blu-ray BOX共通全11種
※希望メンバー選択可能
・Blu-ray BOX（FC限定）
・Blu-ray11枚組
・デジトレイ11組
・ブックレット（32P）
※数量限定生産の商品のため、売り切れ次第終了
＜Blu-ray内容 各Disc 90分収録予定＞
・Disc1 MOMONA編
・Disc2 RINON編
・Disc3 AYANE編
・Disc4 MIU編
・Disc5 SUZU編
・Disc6 KOKONA編
・Disc7 SHIZUKU編
・Disc8 KEIKO編
・Disc9 RAN編
・Disc10 TSUZUMI編
・Disc11 COCORO編
＜外付け特典＞
セルカトレーディングカード1枚（11種類から1種）
※DVD BOX・Blu-ray BOX共通全11種
※希望メンバー選択可能
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