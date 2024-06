NVIDIA製GPUユーザー向けに提供されている「NVIDIAアプリ」の新たなベータ版で、AV1コーデックによる120FPSでの録画オプションが加わりました。また、GeForce Game Ready ドライバーは「Elden Ring Shadow of the Erdtree」などに対応した最新版が配信されています。NVIDIA アプリのベータ アップデートで AV1 録画とワンクリック パフォーマンス チューニングが追加 | GeForce News | NVIDIA

https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/news/nvidia-app-beta-update-av1-performance-tuning/「Horizo​​n Forbidden West Complete Edition」のオープニングシークエンスをH.264とAV1で120FPS録画した映像を比較したものがYouTubeで公開されています。AV1 による 120 FPS のゲームプレイ録画 | NVIDIA アプリ ベータ - YouTubeまずはキャラクターの横顔のアップから。左がH.264、右がAV1で、ビットレートはともに10Mbpsです。アップにするとブロック状のノイズがAV1になるとかなり減っていることがわかります。続いては騎乗シーン。H.264では足のあたりが地面と混ざってしまっていますが、AV1はディテールが比較的残っています。雲の流れも、H.264はブロック状になっていますが、AV1はなめらか。全体的に、本来表現したかったものに近づいていることがうかがえます。NVIDIAアプリは今後のアップデートで、DLSSコントロールなどの新機能の追加が予定されているほか、要望が多かったというRTX HDRのマルチモニターのサポートにも取り組んでいるとのこと。また、ゲームやアプリで最高の体験を実現するためのGeForce Game Readyドライバーは「Elden Ring Shadow of the Erdtree」「Pax Dei」「Still Wakes The Deep」に対応したものが配信されています。Pax Dei と Elden Ring Shadow of the Erdtree 対応の GeForce Game Ready ドライバーが配信 | GeForce News | NVIDIAhttps://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/news/pax-dei-elden-ring-shadow-of-erdtree-geforce-game-ready-driver/「Pax Dei」は、DLSSなしとありを比較可能なシーンも含まれた映像が公開されています。Pax Dei | Official 4K DLSS 3 Reveal Trailer - YouTube