「PlayStation5 原神 ギフトパック」がノジマオンラインなどで予約開始

【PlayStation5 原神 ギフトパック】7月17日 発売予定価格:66,980円

7月17日発売予定の「PlayStation5 原神 ギフトパック」がノジマオンライン、楽天ブックスなどで6月5日より予約受付を開始された。価格は66,980円。

本商品は小型化を実現した新モデルのプレイステーション 5本体とプレイステーション 5/プレイステーション 4用ソフトウェア「原神」のデジタルコンテンツ(プロダクトコード)が付属した商品。

特典の「原神ギフトパック デジタルコンテンツ」には、ゲーム内で使えるコスチューム引き換えチケットや原石×800などがもらえる。

同梱内容

・PlayStation 5 ×1

・ディスクドライブ(PS5に装着済み)×1

・DualSense ワイヤレスコントローラー ×1

・横置き用フット ×2

・HDMIケーブル ×1

・電源コード ×1

・USBケーブル ×1

・印刷物一式 ×1

・ASTRO’s PLAYROOM(プリインストールゲーム)×1

・特典:原神ギフトパック デジタルコンテンツ×1

-コスチューム引き換えチケット

-祭典名刺「祭典・岫雲」

-原石 ×800

-大英雄の経験 ×10

-モラ ×100,000

Copyright (C) COGNOSPHERE. All Rights Reserved.

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.