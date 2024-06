豊明・東郷グリーンセンターにオープン！ベーカリーピカソ豊明店

アートブレッドは、JAあいち尾東「豊明・東郷グリーンセンター」内に「ベーカリーピカソ豊明店」を2024年6月14日(金)にOPENします。

アートブレッド「ベーカリーピカソ豊明店」

所在地 :愛知県豊明市沓掛町新道3-3 豊明・東郷グリーンセンター内

施設の面積:300m2

営業時間 :9:00〜18:00

電話番号 :0562-38-6622

定休日 :水曜日

OPENを記念して2024年6月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間おトクなイベントを開催!

ベーカリーピカソは、名古屋市以外での出店は今回が初めてで、ベーカリーピカソとしては6店舗目になるロードサイドの大型店舗です。

明るく広々とした店内には、ひとつひとつ愛情込めて作ったパンが、多いときには100種類以上並びます。

OPEN記念イベントについて

・期間

2024年6月14日(金)9時から16日(日)18時まで

・企画概要

お好きなパンを1,000円以上購入の方を対象に、嬉しい特典を贈呈

・特典内容

(1) 500円クーポン券(100円×5枚綴り) 【全員】

(2) オリジナルエコバッグ(横43cm× 縦32cm×マチ15cm)【先着500名様限定】

べーカリーピカソ豊明店_OPEN記念イべント

エコバッグ2024_イメージ1

エコバッグ2024_イメージ2

■アクセス

豊明ICから車で約10分

https://maps.app.goo.gl/GeVDPduLqTEwVJDQA

べーカリーピカソ豊明店_アクセスマップ

