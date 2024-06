『スパイダーマン』シリーズのサンドマン役で知られるトーマス・ヘイデン・チャーチが、『ナイブズ・アウト』第3弾『ウェイク・アップ・デッド・マン:ア・ナイブズ・アウト・ミステリー(原題:Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)』に出演することがわかった。米が報じている。

本作は、ダニエル・クレイグ演じる名探偵ブノワ・ブランを主人公とする人気ミステリーシリーズ第3弾。撮影は2024年6月中にイギリスで開始される見込みだ。

本作からは新キャストが連日発表されており、『アベンジャーズ』シリーズのジェレミー・レナーとジョシュ・ブローリン、『異人たち』(2023)のアンドリュー・スコット、『プリシラ』(2023)のケイリー・スピーニー、『ゴッズ・オン・カントリー』(2017)のジョシュ・オコナーらの出演が判明済み。ほか、『ジャンゴ 繋がれざる者』(2012)のケリー・ワシントン、『アルバート氏の人生』(2011)グレン・クローズ、『ブラック・スワン』(2010)のミラ・クニス、「ピーキー・ブラインダーズ」(2013-2022)ダリル・マコーマックも名を連ね、多彩な面々が集結している。

トーマス・ヘイデン・チャーチといえば2021年、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』でサンドマン役を再演したことが話題となった。『サイドウェイ』(2004)ではアカデミー賞助演男優賞にノミネートされるなど実力派としても知られるチャーチの参加により、『ナイブズ・アウト』第3弾への期待もさらに高まる。

『ナイブズ・アウト』第3弾には、脚本・製作・監督として前2作のライアン・ジョンソンが続投。オリジナル作品として2025年の米公開を予定している。

