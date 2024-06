キリアン・マーフィー主演ドラマ「ピーキー・ブラインダーズ」映画化が正式決定

などで知られる主演の人気ドラマ「ピーキー・ブラインダーズ」(2013-2022)の映画化がにて正式決定した。マーフィーは“トミー”こと主人公トーマス・シェルビー役を再演し、プロデュースも務める。米が報じた。

本シリーズは、実在したギャンググループ“ピーキー・ブラインダーズ”を題材とするクライムドラマ。第一次大戦後のイギリスを舞台に、トミー(マーフィー)を中心としたシェルビー家の暗躍が描かれる。2013年に英BBCで放送開始後、2014年よりNetflixにて配信開始され、欧米で社会現象を巻き起こした。

2022年のシリーズ完結後は映画化の情報が飛び交っており、このたび初めてNetflixより正式発表された形だ。タイトル未定の映画版は、「ピーキー・ブラインダーズ」クリエイターのスティーヴン・ナイトが脚本を執筆し、シーズン1でメガホンをとったトム・ハーパーが監督を務める。マーフィーは主演のほか、共同プロデューサーとしても名を連ねている。

米Netflixの公式(旧Twitter)には脚本の表紙の写真とともに、マーフィーのコメントが公開されている。

「トミー・シェルビーは、まだ僕の中で終わっていなかったようだ……。映画版『ピーキー・ブラインダーズ』でスティーヴン・ナイト&トム・ハーパーと再び協力できてすごく嬉しいです。これはファンのための作品です。」

