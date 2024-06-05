2位に2製品が並ぶ 今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/6/5
「BCNランキング」2024年5月20日から26日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
9位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
10位 Soundcore Liberty 4 NC ブラック
A3947N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
9位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
10位 Soundcore Liberty 4 NC ブラック
A3947N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。