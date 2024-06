プラセボ効果とは、生理学的効果を持たない偽薬を飲むことで症状の改善がみられる現象のことです。イギリスのレスター大学で共感ヘルスケア学の教授を務めるジェレミー・ハウィック氏が、偽薬だけでなく実際には治療をしない「偽手術」も、患部の痛みの軽減といった実際の手術と同様の効果をもたらすと語っています。‘Placebo’ or ‘sham’ surgery is not a cruel trick - it can be very effective

https://theconversation.com/placebo-or-sham-surgery-is-not-a-cruel-trick-it-can-be-very-effective-2298961990年代、椅子から立ち上がるのに苦労するほどの膝の痛みを抱えた患者180人を、「実際の膝関節鏡視下手術を受けるグループ」と「偽の膝関節鏡視下手術を受けるグループ」にランダムで割り当てる実験が行われました。実際の手術を受けた患者には鎮痛剤が投与され、小さな金属チューブ(関節鏡)を膝に挿入して、損傷した軟骨の修復や痛みの原因となる骨片の除去などの処置がとられました。一方、偽手術を受けた患者は同様に鎮痛剤が投与され、膝に金属チューブが入る程度の小さな切開が行われたものの、チューブの挿入や軟骨の修復、骨片の除去といった実際の処置はとられませんでした。偽手術の最中も、執刀医や看護師は実際の手術と同じような音を立てており、患者は本物の手術が行われたと信じ込んでいたとのこと。その後、研究チームは2年間にわたり患者を追跡し、患者の自己申告でどれほどの痛みや機能的な問題があるのかを定期的に調査しました。また、「痛みが邪魔になる前に何段の階段を上ることができたか」といったテストも行い、実際の手術と偽手術が患者にもたらした影響を調査しました。その結果、偽手術を受けた患者は痛みの軽減や機能の改善といった点において、実際の手術を受けた患者と同程度の効果が得られたことがわかりました。この研究結果はその後の実験でも再現性が確認されており、偽手術は有効である可能性が示唆されています。さらに、偽手術の効果を調べた53件の試験をレビューした研究では、53件中39件(74%)において偽手術が患者の症状を改善させ、27件(51%)では偽手術が実際の手術と同程度の改善をもたらしたことが報告されています。この研究でレビューされた偽手術には、背中の痛みを治療するために行う医療用の骨セメント注入や片頭痛発作を軽減するための脳インプラント装着、消化管の出血を止めるためのレーザー手術、肛門を開け閉めする括約筋の機能改善手術などが含まれていました。しかし、これらの研究結果によって偽手術が実際の手術に広く置き換わったということはなく、依然としてアメリカでは毎年100万件以上の膝関節鏡視下手術が行われています。その理由についてハウィック氏は、「偽手術のリスクが高いと誤認されていること」「偽手術は患者を『実際の手術をする』と思い込ませないといけないと誤認されていること」「『偽手術(sham surgery)』という名称が悪印象を与えること」などを挙げています。実際のところ、偽手術は実際の手術と異なり患部に直接触れることがないため、手術による侵襲性が比較的少なく、感染症などの有害事象リスクが低いという利点があります。また、多くの試験では偽手術を行うことが患者に正確に伝えられており、それでもなお効果があることが示されています。ハウィック氏は偽手術が症状を改善する効果をもたらすメカニズムについて、肉体が切り傷を再生する「wound-healing cascade(創傷治癒カスケード)」というプロセスを活性化するからだと主張しています。人体はさまざまなケガを自然治癒させる力を持っており、外科医のメスによる切開でも創傷治癒カスケードが開始されます。創傷治癒カスケードでは血栓が出血を止め、白血球が有害な細菌を除去し、新たな組織や血管が形成されて患部に栄養が届けられ、傷口がふさがれます。これらのプロセスが膝や肩、背中などの患部の構造を変化させ、痛みの軽減や機能改善といった効果をもたらす可能性があるというわけです。また、偽手術の際に鎮痛剤が投与されることで患部を動かしやすくなり、結果として痛みが軽減するとも考えられるとのこと。ハウィック氏は、「いわゆるプラセボ手術や偽手術は『低侵襲手術』と呼ぶのがふさわしいでしょう。プラセボ手術がより侵襲的で高価かつリスキーな手術と同じような効果を発揮する患者には、この低侵襲手術がもうひとつの選択肢となり得ます。患者は低侵襲手術がどのようなものか、正確に説明を受けることができます」と述べました。