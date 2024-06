5月31日に配信リリースとなった新曲「Swarm」の名を冠し、5月11日より東名阪を含む5都市6公演にて開催されたOBLIVION DUSTのツアー<“Swarm” Tour 2024>が6月2日、東京・渋谷ストリームホールにてファイナルを迎えた。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。ロックバンドかくあるべし! OBLIVION DUSTのライヴに触れるたび、最大級の感嘆符とともに快哉を叫ばずにはいられない。1997年にメジャーデビューを果たしてから四半世紀超、折々に立ちはだかる幾多の困難をも乗り越えてきた胆力と、今なお進化を求めて研鑽を止めず、常に最高を更新し続ける並外れた推進力、何より音楽に対する尽きることなき愛情とリスペクトをこれでもかとばかりに搭載して己が信じる道をひたすらに爆走するこのオンリーワンバンドの真骨頂はやはりステージの上にこそあるのだとこの日のライヴもまた見事に証明していた。

■<“Swarm” Tour 2024>6月2日@渋谷ストリームホール SETLIST



01. AGAIN02. Glitch03. Everyday Negative04. Elvis05. Remains06. Evidence07. Satellite08. Gateway09. Swarm10. Traces11. Disappear12. Therapy13. Syndrome14. Sail Away15. Never Ending16. Nightcrawler17. In Motion18. Sink The God