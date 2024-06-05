◾️チケット種別（1日券） 大人：12,800円、中高生6,400円（2日通し券） 大人：24,000円、中高生12,000円（3日通し券） 大人：35,000円、中高生17,500円※すべて税込価格※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。◾️一般販売プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」／ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス／楽天チケットLuckyFesチケットページ：https://luckyfes.com/ticket/LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」： https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlistローソンチケットLuckyFes特設ページ：https://l-tike.com/concert/luckyfes/チケットぴあ：https://t.pia.jp/ ※検索窓から「LuckyFes」と検索してくださいイープラスLuckyFes特設ページ：https://eplus.jp/sf/detail/3629810001?P6=001&P1=0402&P59=1楽天チケットLuckyFes特設ページ：https://ticket.rakuten.co.jp/music/fes/RT1D002/■海外在住者向け（抽選）※国際クレジットカード対応ローソンチケット： https://l-tike.com/st1/wis1tmxfy3r9e8d91y7d/Tt/Ttg010agreement/indexイープラス： https://ib.eplus.jp/luckyfes2024◾️ふるさと納税 LuckyFes'24チケット【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333【個人協賛(7/13入場分）】LuckyFes’24https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487379【個人協賛(7/14入場分）】LuckyFes’24https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487386【個人協賛(7/15入場分）】LuckyFes’24https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487393

グロービス特別ラーニングイベント



1.堀義人と学ぶ、エンタメビジネス（LuckyFes）への挑戦とリーダーシップLuckyFesの立ち上げから3年目の挑戦までを描いたショートケースを用いつつ、LuckyFes総合プロデューサーの堀義人が異業種参入のリアルについてイベントご参加者の皆さまと語り合います。日時：2024年6月13日（木） 19:30-21:00場所：オンライン（zoom） もしくは会場（グロービス東京校）参加費：12,800円（税込） ※今年のLuckyFes参加チケット（1日分）をプレゼント詳細リンク： https://peatix.com/event/3936810/view2.堀義人と語り合うエンタメビジネスの魅力本セミナーの前に堀義人との夕食付きプライベートセッションを開催します。昨年、個人協賛でLuckyFesにご参加いただいた三井住友フィナンシャルグループ磯和啓雄氏をお招きし、 エンタメビジネスの真骨頂やLuckyFesの魅力について迫ります。日時：2024年6月13日（木） 18:00-19:00場所：グロービス会議室参加費：180,000円 ※LuckyFes個人協賛（1日分）参加コース付き詳細リンク： https://peatix.com/event/3937037/view