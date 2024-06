2024年7月13日(土)・14日(日)・15日(月・祝)の3連休に国営ひたち海浜公園で開催となる<LuckyFes'24>。本日、追加アーティスト3組の出演が発表された。今回発表となったのは大塚 愛、高嶺のなでしこ、デラックス×デラックス。これをもって、総勢100組が<LuckyFes'24>に集結することとなった。また、本日よりローソンチケット・チケットぴあ・イープラス・楽天チケットにて一般販売が開始。第4次先行販売までの総計では、昨年の倍のスピードでチケットが売れており、既に昨年の実売数を超えるチケットが販売されている。

チケット概要

◾️チケット種別

(1日券) 大人:12,800円、中高生6,400円

(2日通し券) 大人:24,000円、中高生12,000円

(3日通し券) 大人:35,000円、中高生17,500円

※すべて税込価格

※小学生以下は入場無料(チケット保有の保護者1名につき2名まで)。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。



◾️一般販売

プレイガイド:LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」/ローソンチケット/チケットぴあ/イープラス/楽天チケット

LuckyFesチケットページ:https://luckyfes.com/ticket/

LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」: https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist

ローソンチケットLuckyFes特設ページ:https://l-tike.com/concert/luckyfes/

チケットぴあ:https://t.pia.jp/ ※検索窓から「LuckyFes」と検索してください

イープラスLuckyFes特設ページ:https://eplus.jp/sf/detail/3629810001?P6=001&P1=0402&P59=1

楽天チケットLuckyFes特設ページ:https://ticket.rakuten.co.jp/music/fes/RT1D002/



■海外在住者向け(抽選)※国際クレジットカード対応

ローソンチケット: https://l-tike.com/st1/wis1tmxfy3r9e8d91y7d/Tt/Ttg010agreement/index

イープラス: https://ib.eplus.jp/luckyfes2024



◾️ふるさと納税 LuckyFes'24チケット

【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313

【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319

【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328

【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333

【個人協賛(7/13入場分)】LuckyFes’24

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487379

【個人協賛(7/14入場分)】LuckyFes’24

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487386

【個人協賛(7/15入場分)】LuckyFes’24

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487393

LuckyFes'24

会場:国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4)

日程:2024年7月13日(土)・14日(日)・15日(月・祝)

「音楽のクロスオーバー」をコンセプトに掲げ、LuckyFMの番組に連動させたPOPSやROCK、HIPHOP、JAZZ、アニソン、アイドル、ボカロやダンスグループ、そして世代を超えて人気があるアーティストなど多種多様なジャンルの音楽をお届けしています。今年は国内はもちろん、韓国のK-POPや台湾・中国・モンゴルや東南アジアのアーティストとの出演交渉を進めており、音楽のクロスオーバーをさらにアジアやグローバルに進めてまいります。

※RAINBOW STAGE、WING STAGE、GARDEN STAGE、HILLS STAGEの4ステージに拡大、LuckySpaceも展開予定。

グロービス特別ラーニングイベント

1.堀義人と学ぶ、エンタメビジネス(LuckyFes)への挑戦とリーダーシップ

LuckyFesの立ち上げから3年目の挑戦までを描いたショートケースを用いつつ、LuckyFes総合プロデューサーの堀義人が異業種参入のリアルについてイベントご参加者の皆さまと語り合います。



日時:2024年6月13日(木) 19:30-21:00

場所:オンライン(zoom) もしくは会場(グロービス東京校)

参加費:12,800円(税込) ※今年のLuckyFes参加チケット(1日分)をプレゼント

詳細リンク: https://peatix.com/event/3936810/view



2.堀義人と語り合うエンタメビジネスの魅力

本セミナーの前に堀義人との夕食付きプライベートセッションを開催します。昨年、個人協賛でLuckyFesにご参加いただいた三井住友フィナンシャルグループ磯和啓雄氏をお招きし、 エンタメビジネスの真骨頂やLuckyFesの魅力について迫ります。



日時:2024年6月13日(木) 18:00-19:00

場所:グロービス会議室

参加費:180,000円 ※LuckyFes個人協賛(1日分)参加コース付き

LuckyFesオフィシャルキャラクター「クオッカ」のLINEスタンプ



リンク : https://line.me/S/sticker/30995

配布期間 : 2024年4月30日(火) - 7月22日(月)

スタンプの使用期間 : ダウンロードより90日間

◼︎DAY1:7月13日AMEFURASSHI with RAM RIDER/ALI/石井竜也 with 杏里/ウルフルズ/大塚 愛<New>/加藤ミリヤ/氣志團/クラウド・ルー(盧廣仲)/THE PRIMALS/The Wasabies/J-JUN/私立恵比寿中学/水曜日のカンパネラ/SUPER★DRAGON/SCANDAL/すりぃ/7ORDER/Chillies special guest MORISAKI WIN/デラックス×デラックス<New>/冨岡愛/Night Tempo with FANCYLABO/ばってん少女隊/ハルカミライ/一青窈/FLOW/森高千里/yama/燐舞曲 等◼︎DAY2:7月14日相川七瀬/Aile The Shota/打首獄門同好会/Xdinary Heroes/XY/岡崎体育/KREVA/ゴールデンボンバー/SILENT SIREN/THE BACK HORN/The BONEZ/JY(KARA)/Jams Collection/SKRYU/竹原ピストル/超ときめき(ハート)宣伝部/t-Ace/西川貴教/Novelbright/ハラミちゃん/FUNKY MONKEY BΛBY'S/HEY-SMITH/MAN WITH A MISSION/MUCC/Mega Shinnosuke/Roselia 等◼︎DAY3:7月15日新しい学校のリーダーズ/石崎ひゅーい/Ink Waruntorn/edhiii boi/n.SSign/KISS OF LIFE/CANDY TUNE/KOTORI/Conton Candy/Chevon/シャイトープ/Juice=Juice/四星球/杉山清貴&オメガトライブ/Da-iCE/高嶺のなでしこ<New>/TETORA/Def Tech/トンボコープ/NEWS/Novel Core/FRUITS ZIPPER/bokula./ヤングスキニー/RAISE A SUILEN/ROTTENGRAFFTY 等◼︎DAY1:7月13日佐咲紗花/根本凪/ひとりスキップカウズ(イマヤス)/マシコタツロウ special guest 加藤里保菜 等◼︎DAY2:7月14日磯山純/イバラッパー a.k.a イバラキング/京太朗と晴彦/DJ SEIRA/DJ YU-KI 等◼︎DAY3:7月15日Idol to LuckyFes(Palette Parade・さよならステイチューン・アイオケ・メイビーME)/安達勇人/宇宙まお/クリトリック・リス/KEN EBISAWA 等Ashley/ジョナゴールド/ちたへんりー◆ ◆ ◆